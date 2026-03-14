Ukrajina je pro nás legitimním cílem, hrozí Íránci. Vadí jim údajné dodávky dronů Izraeli

  17:16
Ukrajina se kvůli dodávkám svých dronů Izraeli stala pro Írán legitimním cílem útoků. Uvedl to v sobotu předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí. Írán v odvetě na americko-izraelský útok podniká dronové a jiné údery proti řadě zemí v regionu, Ukrajina jim nabídla pomoc s protidronovou ochranou. Dodávky do Izraele však nepotvrdila.
Ukrajinští piloti bezpilotních letounů útočné brigády, která je součástí Pokrovské obranné linie, obsluhují bezpilotní letoun během opravy, seřizování a testování. (7. dubna 2025) | foto: Reuters

Írán je jedním z nejbližších spojenců Kremlu a po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů včetně dronů Šáhed. Ty Rusko denně vysílá na Ukrajinu v počtu desítek až stovek kusů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a Spojených států 11 žádostí o pomoc s protidronovou ochranou. Ta se díky bojovým zkušenostem z rusko-ukrajinské války řadí k nejlepší na světě.

„Tím, že poskytuje izraelskému režimu podporu v podobě dronů, se neúspěšná Ukrajina fakticky zapojila do války a v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů učinila celé své území legitimním cílem pro Írán,“ napsal Azízí na X. Bližší informace o dodávkách ukrajinských dronů Izraeli poslanec nesdělil.

Ukrajina je podle Zelenského připravena pozitivně reagovat na žádosti těch zemí, které „pomáhají chránit životy Ukrajinců a nezávislost Ukrajiny“. Některým žádostem již bylo podle něj vyhověno, žádnou konkrétní zemi ale nezmínil. V pátek americký prezident Donald Trump uvedl, že USA pomoc Ukrajiny před íránskými drony nepotřebují.

