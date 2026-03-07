Masivně dnes zaútočíme na Írán, vzkázal Trump. Na vině je prý „špatné chování“

Donald Trump pohrozil Íránu masivním sobotním útokem. Důvodem je podle něj „špatné chování“ země. USA podle prezidenta zvažují rozšíření cílů i zasažených skupin, konkrétní parametry úderu ale Trump zatím neupřesnil.
Trump v příspěvku na sociální síti Truth social uvedl, že íránský prezident Masúd Pezeškján řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků. Pezeškján příslib podmínil tím, že z území těchto zemí, mnohé z nichž hostí americké základny, nepřijde útok na Írán.

USA podle Trumpa vážně zvažují, že zcela zničí oblasti a zabijí skupiny lidí, „které do této chvíle nebyly zvažovanými cíli“. Írán podle něj ve válce prohrává a tak to zůstane, dokud země nekapituluje nebo se tamní vláda zcela nezhroutí, což je podle něj pravděpodobnější.

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

