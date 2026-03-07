Masivně dnes zaútočíme na Írán, vzkázal Trump. Na vině je prý „špatné chování“

Trump v příspěvku na sociální síti Truth social uvedl, že íránský prezident Masúd Pezeškján řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků. Pezeškján příslib podmínil tím, že z území těchto zemí, mnohé z nichž hostí americké základny, nepřijde útok na Írán.
USA podle Trumpa vážně zvažují, že zcela zničí oblasti a zabijí skupiny lidí, „které do této chvíle nebyly zvažovanými cíli“. Írán podle něj ve válce prohrává a tak to zůstane, dokud země nekapituluje nebo se tamní vláda zcela nezhroutí, což je podle něj pravděpodobnější.
Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.