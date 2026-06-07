Írán vypálil na Izrael asi deset balistických střel. Trump chce zastavit odvetu

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  22:22aktualizováno  23:23
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Írán v neděli večer v několika vlnách odpálil zhruba deset balistických střel na Izrael jako odvetu za jeho postup v Libanonu. Armáda tvrdí, že všechny střely byly zneškodněny nebo dopadly mimo obydlené oblasti. Izrael podle médií zvažuje odvetný krok. Americký prezident Donald Trump vyzval k návratu k jednání. Uvedl, že ihned zavolá izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby úder neopětoval.
Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...

Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako odvetu za jeho postup v Libanonu. | foto: AP

Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...
Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...
Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...
Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...
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Jde o první íránský útok na území Izraele od uzavření křehkého příměří mezi USA a Íránem 8. dubna. Teherán údery potvrdil s tím, že jde o odvetu za pokračující izraelské útoky na cíle v Libanonu.

Izraelská armáda jen několik minut před údery oznámila, že v příštích hodinách očekává útok ze strany Íránu poté, co dnes na jižním předměstí Bejrútu provedla úder proti velitelství libanonského militantního hnutí Hizballáh, které Írán podporuje.

Íránské revoluční gardy prohlásily, že izraelská armáda musí zastavit své útoky na Libanon a že pokud útoky rozšíří nebo bude reagovat na akce Íránu, čekají ji "ještě drtivější a bolestivější rány".

"Už dříve jsme varovali, že pokud budou pokračovat zločiny v bejrútské oblasti Dahíja, zaútočíme na cíle na okupovaných územích," uvedlo podle Reuters velitelství gard s odkazem na čtvrť považovanou za baštu šíitského Hizballáhu a na Izrael. Dnešní útok na Izrael byl "varováním" a v případě další izraelské "agrese" zahrne odveta všechny americko-izraelské cíle v blízkovýchodním regionu, uvedly také revoluční gardy.

Americký prezident Donald Trump vyzval k návratu k jednání. Uvedl, že ihned zavolá izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby úder neopětoval.

„Chtěl jsem říct, že mírová dohoda bude podepsána v pondělí, úterý nebo ve středu, a teď se stane tohle,“ řekl Trump televizi Fox News. „Nejsme z toho šťastní,“ dodal americký prezident a vyzval Teherán, aby situaci dál neeskaloval. „Vystřelili jste si své rakety, to stačí,“ uvedl.

„Byli jsme velmi blízko finální dohodě s Íránem a nechci, aby to všechno přišlo vniveč kvůli tomu, co se teď děje,“ řekl Trump podle serveru Axios. Podle Trumpa íránský útok nikoho nezranil a doufá, že Izrael nechystá odvetné údery. „Jestli na ně Netanjahu zaútočí, bude to pokračovat stejně jako posledních 47 let, nebo jako posledních 3000 let,“ podotkl Trump s odkazem na dlouhodobé napětí mezi oběma státy.

Izrael podle agentury AFP uvedl, že v pondělí zůstanou v celé zemi uzavřené školy. Izraelská armáda nicméně zhruba hodinu po první vlně úderů oznámila, že lidé mohou opustit úkryty. To podle Reuters naznačuje, že bezprostřední hrozba pominula.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného izraelského představitele napsala, že Izrael chystá odvetu. Vysoce postavený íránský zdroj agentuře řekl, že pokud Izrael zaútočí, budou za legitimní cíle považovány všechny americké základny v regionu.

Podle izraelských médií představitelé bezpečnostního aparátu při hodnocení situace s premiérem Benjaminem Netanjahuem dospěli k závěru, že Teherán nemá zájem o plnou eskalaci, ale spíše chtěl v omezeném rozsahu reagovat a dát najevo svou podporu Hizballáhu. Také izraelská média nicméně s odvoláním na své zdroje píší, že Izrael na útoky "tvrdě odpoví".

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