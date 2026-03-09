Írán vypálil první rakety po zvolení nového vůdce. V Bahrajnu zranil 32 lidí včetně dětí

Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů, z toho čtyři lidé utrpěli těžká zranění. Uvedla to dnes agentura AFP s odvoláním na bahrajnské ministerstvo zdravotnictví.
„Útok podniknutý íránským dronem za úsvitu proti oblasti Sitra zranil 32 civilistů. Jsou mezi nimi čtyři případy těžce zraněných, včetně dětí, které vyžadovaly operaci,“ uvedlo ministerstvo.
Sedmnáctiletá dívka utrpěla vážná zranění hlavy a očí, dvě děti ve věku sedmi a osmi let utrpěla těžká poranění dolních končetin, dodalo ministerstvo s tím, že nejmladší ze zraněných má dva měsíce.
Útoky byly „30. vlnou“ íránské operace a „zaměřily se na americké teroristické základny v regionu a sionistické základny v severním Izraeli“, uvedla státní tisková agentura IRNA s odvoláním na íránské revoluční gardy.
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Předchozí duchovní vůdce zahynul v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.
Při posledním íránském útoku na centrální Izrael byla zraněna jedna žena střepinami po dopadu íránské rakety ve městě Rišon Lecion, napsal server The Times of Israel s odvoláním na lékaře. Zraněná padesátnice je podle nich v dobrém a stabilizovaném stavu.
AFP současně informovala o silných výbuších, které dnes za rozbřesku zahřměly v Dauhá, hlavním městě Kataru, který se stal terčem několika útoků íránských dronů a raket. Katarské ministerstvo obrany podle agentury Reuters uvedlo, že ozbrojené síly odrážely raketový útok.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu 28. února. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.