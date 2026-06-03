Írán zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu, několik lidí je zraněných

„Nepřátelské drony dnes zasáhly terminál pro cestující T1 na kuvajtském mezinárodním letišti v rámci íránské agrese, což způsobilo značné materiální škody a zranění několika osob,“ oznámila kuvajtská armáda.
Web televize Al-Džazíra napsal, že zraněným se dostává lékařské pomoci. Lety jsou odkloněny na další letiště v regionu.
Už v noci oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Úder se ale podle něj podařilo odrazit.
Teherán útoky na sousední státy zahájil poté, co proti němu koncem února Spojené státy a Izrael koncem začaly vést válku.