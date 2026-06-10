Írán zdržuje, zvažuji údery na elektrárny a mosty, sláva Alláhovi, napsal Trump

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  14:50aktualizováno  14:50
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Íránu vyjednávání mírové dohody trvá příliš dlouho, nyní za to bude muset zaplatit, uvedl americký prezident Donald Trump. Prohlásil, že proto zvažuje nové vojenské údery na íránské elektrárny a mosty. Íránská státní média informovala, že v důsledku amerických úderů, které v noci zasáhly oblast íránského přístavního města Sírík, ztratilo 20 tisíc obyvatel přístup k pitné vodě.
Donald Trump (9. června 2026)

Donald Trump (9. června 2026) | foto: ČTK

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Trump v příspěvku na své síti Truth Social zopakoval své tvrzení, že íránská armáda včetně námořnictva a letectva byla z velké části zničena. „Írán jen mluví a nic nedělá. Tyran Blízkého východu je mrtvý!!! Trvá jim příliš dlouho vyjednat dohodu, která by pro ně byla skvělá, nyní za to budou muset zaplatit!!“ napsal republikánský prezident.

V úterý Trump tvrdil, že USA a Írán jsou v závěrečné fázi vyjednávání, a uvedl, že k uzavření dohody by mohlo dojít během dvou až tří dnů.

Prezident opakovaně kolísá mezi vyjadřováním optimismu ohledně rozhovorů a varováním, že je připraven vrátit se k otevřené válce. Už v předešlých měsících Íránu hrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy.

Americké útoky v noci poškodily dvě vodní nádrže a region nemá podle místní vodohospodářské společnosti dostatek zdrojů podzemní vody, které by výpadek umožnily nahradit.

Spojené státy v provincii Hormozgán zaútočily poté, co Trump v úterý obvinil Írán, že nad Hormuzským průlivem sestřelil americký vrtulník Apache. Podle Teheránu USA zaútočily pod falešnou záminkou. Íránské ozbrojené síly na údery odpověděly vzdušnými útoky na vojenské základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.

V dalším příspěvku Trump obvinil média, že odmítají informovat o účinnosti americké blokády íránských přístavů, kterou označil za nejúspěšnější v historii. Írán označil za zhroucený stát a vyjádření zakončil větou: „Sláva Alláhovi!“

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