Íránci chtějí vyjednávat, ale bojí se, prohlásil Trump. Teherán to popírá

„Vyjednávají a opravdu chtějí uzavřít dohodu. Ale bojí se to přiznat. Myslí si totiž, že je zabijí jejich vlastní lidé,“ řekl podle AFP Trump. „Také se bojí, že je zabijeme my,“ dodal.
Komentáře amerického prezidenta zazněly nedlouho poté, co šéf íránské diplomacie Arakčí prohlásil, že Írán neplánuje vyjednávat. „(Íránská) islámská republika chce ukončit válku podle svých vlastních podmínek - tak, aby se to už nikdy neopakovalo,“ uvedl Arakčí.
Některá média a agentury v uplynulých dnech tvrdily, že předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf je v kontaktu s americkými vyjednavači, s kterými diskutuje možnosti ukončení nynějšího konfliktu. Ten tyto informace označil za nepravdivé. Trump opakovaně tvrdil, že USA s Íránem jednají, to ovšem různí íránští představitelé popřeli.
Spojené státy podle médií tento týden předaly Íránu prostřednictvím Pákistánu patnáctibodový plán ukončení války. V něm mimo jiné požadují přerušení provozu íránských zařízení na obohacování uranu, zastavení financování proíránských ozbrojených skupin v regionu či vznik volné námořní zóny v Hormuzském průlivu.
Írán odmítl americký návrh plánu ukončení války a předložil pět vlastních požadavků, kterými podmiňuje vyřešení konfliktu, sdělil mezitím íránské státní televizní stanici Press TV nejmenovaný vysoce postavený představitel íránské bezpečnosti. Agentura Reuters ve středu nicméně s odvoláním na také nejmenovaného íránského činitele uvedla, že prvotní odpověď Íránu na americký návrh sice nebyla pozitivní, ale že ho Teherán nadále zkoumá.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.