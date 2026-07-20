Íránci zadrželi pracovníky francouzské ambasády v Teheránu. Paříž protestuje

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  19:09aktualizováno  19:09
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Pracovníky francouzského velvyslanectví v Íránu podle francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota v neděli večer zastrašovaly íránské bezpečnostní složky. Barrot na síti X uvedl, že diplomaté byli několik hodin zadržováni a vyslýcháni, přičemž jeden z nich byl podle něj fyzicky napaden. Incident označil za zjevné porušení diplomatické imunity, které podle něj nemůže zůstat bez následků.

Barrot uvedl, že oběma pracovníkům se po „mimořádně závažném zastrašování“ podařilo dostat se zpět na velvyslanectví, kde jsou nyní v bezpečí a čekají na svůj návrat do Francie.

„Tento útok je o to víc šokující, že tito dva pracovníci realizují naše programy na podporu občanské společnosti, zejména íránských umělců a vědců,“ uvedl.

„Sdělil jsem íránskému ministrovi zahraničí (Abbásovi Arakčímu), že tento velmi závažný a nepřijatelný útok na nedotknutelnost našich činitelů nemůže zůstat bez následků,“ upozornil Barrot.

Francouzský ministr zahraničí, který je v současnosti na návštěvě Islandu, minulý týden uvedl, že se nechystá žádné zrušení evropských sankcí proti Íránu, dokud Teherán neupustí od svého jaderného programu a destabilizujících akcí v regionu, připomíná agentura AFP.

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