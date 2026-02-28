Polsko o Íránu vědělo, Norsko kritizuje. Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

„Myslím, že lidé v Íránu potřebují pomoc, aby změnili současný režim, který chce otevřeně útočit na jiné země a způsobuje spoustu škod. Tento režim je u moci už mnoho let. Lidé nemají žádná práva, lidé mizí, jsou zabíjeni a popravováni po tisících. Podpořil bych operaci proti režimu, ne proti lidu. To je velký rozdíl,“ řekl Zelenskyj televizi Sky News podle prezidentské kanceláře.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv míní, že operace proti Íránu ukázala amerického prezidenta Donalda Trumpa v pravdivém světle.
„Mírotvůrce se do toho pustil znovu. Rozhovory s Íránem byly jen zástěrkou,“ napsal na sociální síti X. „Kdo má teď větší trpělivost čekat na žalostný konec nepřítele? Spojené státy mají teprve 249 let. Perská říše byla založena před více než 2500 lety. Uvidíme, co se stane za 100 let nebo tak nějak,“ dodal.
Medveděv byl v době, kdy v letech 2008 až 2012, vystřídal Vladimira Putina v Kremlu, vnímán jako liberální politik. Ale po odchodu z Kremlu a později i z čela vlády ztrácel na významu, než po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se svými komentáři na sociálních sítích začal projevovat jako jeden z nejradikálnějších „jestřábů“.
Polský prezident Karol Nawrocki uvedl, že díky komunikaci se spojenci vědělo Polsko o vojenských akcích Spojených států a Izraele proti Íránu včas.
„Mojí současnou prioritou je zajištění bezpečnosti všech Poláků na Blízkém východě, včetně diplomatů a vojáků z našich vojenských kontingentů. Jsem v neustálém kontaktu se svými spojenci v NATO a státními institucemi,“ uvedl na sociální síti X Nawrocki.
Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide uvedl, že je hluboce znepokojen útoky Izraele a Spojených států na Írán, a vyzval k diplomatickému řešení situace. Informovala o tom agentura Reuters.
Eide byl ve svém vyjádření pro agenturu vůči postupu USA a Izraele kritický. „Izrael tento útok popisuje jako preventivní, ale to není v souladu s mezinárodním právem. Preventivní útoky vyžadují bezprostřední hrozbu,“ napsal ministr.
„Jaderný program představuje hrozbu“
Ke konfliktu se vyjádřilo také německé ministerstvo zahraničí, které uvedlo, že situaci v regionu pečlivě sleduje. Ministerstvo dále dodalo, že je v kontaktu s pracovníky velvyslanectví v Íránu, Izraeli a dalších zemích v regionu.
Australský premiér Anthony Albanese na síti X uvedl, že jeho země podporuje úsilí USA zamezit Íránu v získání jaderných zbraní a snahy zabránit mu v ohrožování mezinárodní bezpečnosti. Premiér dodal, že australští úředníci důkladně monitorují situaci v regionu.
„Je již dlouho známo, že íránský jaderný program představuje hrozbu pro světový mír a bezpečnost,“ napsal Albanese „Podporujeme kroky Spojených států, které mají zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a v tom, aby Írán nadále ohrožoval mezinárodní mír a bezpečnost,“ dodal premiér.