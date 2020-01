Íránský parlament označil americké síly a Pentagon za teroristy

Teherán Íránský parlament v úterý schválil novelu zákona označující americké ozbrojené síly a Pentagon za teroristy. Právní úprava je reakcí na zabití velitele oddílů íránských revolučních gard Kásema Solejmáního, kterého v pátek usmrtila u letiště v Bagdádu raketa Spojených států.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf v úterý mezitím podle agentury AP oznámil, že mu Washington zamítl žádost o vízum, které mu mělo umožnit odjet na jednání OSN v New Yorku.

Íránští poslanci v úterý pozměnili dřívější nedávno schválený zákon, který označoval americké síly operující v Africkém rohu a na Blízkém východě za teroristy. Novela nyní označuje za teroristický také Pentagon, všechny americké síly a každého, kdo byl zapleten do smrti Solejmáního.

Spojené státy zařadily íránské revoluční gardy na seznam zahraničních teroristických organizací loni v dubnu. Agentura AP v této souvislosti poznamenala, že americké ministerstvo obrany tento bod použilo k ospravedlnění atentátu na Solejmáního.

Íránský ministr zahraničí Zaríf v úterý v Teheránu před Solejmáního pohřbem, který se uskuteční v jeho rodném Kermánu, oznámil, že mu USA odmítly vydat vízum na jednání OSN v New Yorku. „Bojí se, že by někdo přijel do USA a odhalil realitu,“ řekl šéf íránské diplomacie. Informaci již dříve s odvoláním na nejmenovaný zdroj v USA přinesl server Foreign Policy. Americké ministerstvo zahraničí se k tvrzení ale zatím nevyjádřilo. Úmluva z roku 1947 zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku.

V Kermánu se v úterý koná Solejmáního pohřeb. V pondělí se uskutečnil smuteční obřad v Teheránu, kde podle íránských úřadů vyšly uctít památku zabitého generála miliony lidí. Následně byly pozůstatky převezeny do města Kom, kde opět vyšel do ulic velký počet lidí, a poté do Kermánu. Odvetou USA a podpálením míst, která mají podporu Washingtonu, v úterý na náměstí v Kermánu pohrozil šéf revolučních gard Hosejn Salámí. Rozzlobený dav křičel „smrt Izraeli“ a „smrt Americe“.

Zatímco mnoho Íránců považovalo Solejmáního, který velel elitním oddílům Kuds, za národního hrdinu, Spojené státy ho viní ze smrti amerických vojáků v Iráku a tvrdí, že těsně před smrtí plánoval další útoky. Solejmání v minulosti vedl íránské síly podporující vládu syrského prezidenta Bašára Asada v Sýrii a rovněž udržoval blízký kontakt s proíránskými aktéry v Iráku, Libanonu a Jemenu.