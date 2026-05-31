Íránský prezident opět zkouší se zbavit své funkce. Moc si urvaly islámské gardy, míní

Autor:
  21:27aktualizováno  21:27
Íránský prezident Masúd Pezeškján oznámil oficiální rezignaci na svou funkci. Příslušný dopis zaslal Úřadu nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Informoval o tom web Iran International s odvoláním na dobře informovaný zdroj.
Íránský prezident Masúd Pezeškján | foto: Reuters

V dopise zaslaném v neděli Pezeškján zdůraznil, že prezident a vláda byli fakticky vyloučeni z životně důležitých rozhodovacích procesů v zemi a že vakuum vytvořené touto situací umožnilo Sboru islámských revolučních gard (IRGC) převzít kontrolu nad zemí, uvedl zdroj.

Pezeškján dodal, že za takových okolností není schopen řídit vládu a plnit své zákonné povinnosti, a proto požádal o umožnění okamžitého odstoupení. Prezident tento krok učinil už v minulosti, ale jeho žádost byla zamítnuta.

Podle Iran International zatím není jasné, zda Chameneí prezidentovu rezignaci přijme, ale obsah dopisu poukazuje na hluboký a bezprecedentní rozkol na nejvyšších úrovních moci.

Napětí mezi prezidentem a revolučními gardami trvá měsíce. Organizace Iran International již dříve informovala, že gardy postupně omezily mnoho prezidentských pravomocí a fakticky převzaly kontrolu nad klíčovými prvky vlády.

Podle informovaných zdrojů situace uvrhla Pezeškjánovu administrativu do bezvýchodné situace, což brání v pokroku i v diplomatických jednáních s USA o příměří a případném míru.

