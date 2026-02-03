Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA. Jednat se má v Turecku

Autor: ,
  7:08aktualizováno  7:08
Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil dle agentury AFP zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod podmínkou zachování anonymity. Rozhodnutí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně.
Íránský prezidentský kandidát Masúd Pezeškján (25. června 2024)

Íránský prezidentský kandidát Masúd Pezeškján (25. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump na palubě Air Force One
Letecký bombardér B-2 se vrací po útoku USA na klíčová íránská jaderná...
Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na...
Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na...
61 fotografií

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí již v pondělí uvedl, že Teherán pracuje na formě a rámci jednání s tím, že připraveny budou v řádu dnů. Server Axios napsal, že íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v Istanbulu sejde se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. O Pezeškjánově rozhodnutí ohledně jaderných rozhovorů v pondělí informovala polostátní tisková agentura Fars s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele.

V úterý Pezeškján na síti X uvedl, že dal Arakčímu pokyny vést s USA rovnocenná jednání, a to za předpokladu, že k tomu budou vhodné podmínky, tedy žádné výhrůžky či nepřiměřená očekávání. Prezident své rozhodnutí odůvodnil žádostí „přátelských vlád“ v regionu odpovědět na Trumpův „návrh k jednání“.

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem vzrostlo v lednu, kdy se v Íránu několik týdnů konaly protirežimní protesty, které bezpečnostní síly násilím potlačily. Trump Írán varoval, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech uvedla, že při protestech, které začaly na konci prosince, zahynulo 6854 lidí, z nichž 6430 byli protestující.

Poté, co režim protesty potlačil, začal Trump možný americký útok proti Íránu spojovat s otázkou íránského jaderného programu. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti opakovaně uvedla, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba. Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře.

V současné době mají Spojené státy v oblasti flotilu v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí v neděli varoval, že americký útok bude znamenat regionální ozbrojený konflikt. Proti americkému vojenskému zásahu se staví i řada zemí v regionu, které se obávají nestability, kterou by útok vyvolal.

Vstoupit do diskuse

Čínský Nový rok 2026: Přijíždí divoký ohnivý Kůň a s ním rok pohybu a velkých změn

Vepř je poslední, dvanácté znamení čínského horoskopu a vládnout bude až do 24....

Komentář

Má po neděli Petr Pavel další prezidentský mandát v kapse? Stoprocentně jisté to není

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou svolal...

Bejlek oplácela za Melbourne, v Ostravě postoupily Bartůňková a L. Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová se raduje na turnaji v Ostravě.

Umělci z demonstrace zareagovali na Klempíře vlastní debatou, zvou i ministra

Hynek Čermák v kostýmu slavného osobního strážce Franka Farmera, kterého...

Drastický propad spolehlivosti německých drah: včas jede jen každý druhý vlak

Německo, vlak, ilustrační foto. (4. března 2011)

Po srážce dvou vozidel na dálnici D55 uzavřela policie provoz v obou směrech

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Úspěšná obhajoba bronzu na ME. Dráhaři Peterkovi vyšel kilometr s pevným startem

Dráhový cyklista David Peterka.

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Indie přestane odebírat ruskou ropu, Módí to slíbil, tvrdí Trump. USA za to sníží cla

Americký prezident Donald Trump s indickým premiérem Naréndrou Módím (14. února...

Poslední slovo

Ze dna strop. Petr Macinka a Filip Turek v povznesené náladě U Blekotů

Ondřej Neff

Vadí ultimáta z Berlína i cizí vojáci na Ukrajině. Rusko chce urovnat vztahy s USA

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...

Kolik na obranu? Aspoň 2,2 procenta HDP. Méně je nebezpečné, míní Černochová

Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.