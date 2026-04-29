Co to znamená pro Trumpa? Satelitní snímky ukazují, kde Írán asi skladuje uran

Upozornil na to podle agentury AP šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Uvedl, že MAAE vlastní satelitní snímky, které zachycují následky posledních izraelsko-amerických úderů proti Íránu zahájených koncem února, a nadále shromažďuje další informace.
Potvrzení umístění jaderného materiálu může mít vysokou hodnotu pro amerického prezident Donalda Trumpa, který uvažoval i o tom, že by vyslal americké vojáky na íránské území, aby ho zabavili. Prakticky všichni vojenští odborníci se však shodují, že by šlo o extrémně riskantní podnik rovnající se skoro sebevraždě.
Írán dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o jadernou zbraň a že jeho jaderný program neslouží vojenským účelům. Loni v červenci spolupráci s MAAE pozastavil s tvrzením, že agentura straní západním zemím a poskytla Izraeli záminku pro vzdušné údery proti Íránu v červnu téhož roku. Ten spolu s USA během 12denní války bombardoval tři íránská jaderná zařízení.
Koncem srpna Teherán opět povolil inspekce pracovníků MAAE v Íránu.
Agentura pro atomovou energii se domnívá, že značná část íránského vysoce obohaceného uranu byla v červnu 2025 uložena právě v Isfahánu a od té doby tam zůstává.
„Nebyli jsme schopni provést inspekci ani vyvrátit, že se tam tento materiál nachází a že tam zůstávají pečetě MAAE,“ řekl Grossi.
Snímky ze satelitu společnosti Airbus zachycují nákladní vůz naložený 18 modrými kontejnery, který 9. června 2025, těsně před vypuknutím války, vjíždí do tunelu v isfahánském Centru jaderných technologií.
Tyto kontejnery, o nichž se předpokládá, že obsahují vysoce obohacený uran, tam pravděpodobně zůstaly, tvrdí MAAE.
Po červnové válce panovaly nejasnosti o tom, kde skončily íránské zásoby uranu obohaceného na 60 procent, což je výrazně více, než je potřeba pro civilní účely. MAAE uvedla, že Írán disponuje zhruba 440 kilogramy tohoto materiálu, který by po dalším obohacení mohl posloužit pro sestavení jaderné zbraně. MAAE se domnívá, že z toho zhruba 200 kilogramů je uloženo v tunelech v Isfahánu, upozornil Grossi.
Agentura chce rovněž provést inspekci íránských jaderných zařízení v Natanzu a Fordo, kde se rovněž nachází určité množství jaderného materiálu, dodal generální ředitel MAAE.
Trump uvedl, že jedním z hlavních důvodů, proč Spojené státy vstoupily 28. února do války, bylo zabránit Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Trump zároveň trval na tom, že loňské červnové údery zlikvidovaly íránský jaderný program.