Irsko po úspěchu levicových nacionalistů čekají složitá povolební jednání

DUBLIN Ani dva dny po sobotních volbách v Irsku stále neskončilo přidělování poslaneckých mandátů, už nyní se ale země připravuje na delší období politické nejistoty. Napsala to agentura AP poté, co začal vycházet najevo obrovský úspěch levicově nacionalistické strany Sinn Féin.

Kandidáty Sinn Féin Irové nejčastěji vybrali jako svou „první preferenci“, až těsně za ní byly dlouhodobě dominantní středopravicové strany Fianna Fáil a Fine Gael. Všechny tři subjekty by nakonec mohly mít podobný počet poslanců, což by zkomplikovalo sestavování vlády.



S příchodem večera už byla známá jména 133 poslanců pro další funkční období 160členného irského parlamentu. Sinn Féin měla potvrzených 37 křesel, výrazně už si ale polepšit nemůže, protože do voleb nasadila jen 42 kandidátů. Za ní byla Fine Gael premiéra Lea Varadkara se 29 poslanci a Fianna Fáil lídra Micheála Martina se 27.

Dvě centristické strany před volbami koalici se Sinn Féin, která byla v minulosti spojená s polovojenskou teroristickou skupinou Irská republikánská armáda (IRA), odmítaly. Po minulých volbách z roku 2016 se nakonec dohodly na spolupráci, nyní je ovšem pravděpodobné, že ani spolu nedosáhnou na 80 poslaneckých křesel potřebných k vládnutí.



Šéfka Sinn Féin Mary Lou McDonaldová uvádí, že její strana musí být součástí povolebních vyjednávání. Její preferovanou variantou by byla vláda bez obou uskupení, která se v Irsku střídají u moci od 30. let minulého století.

„Mým prvním úkolem... bude zjistit od ostatních stran, zda existuje politická vůle vytvořit novou vládu bez Fianna Fáil nebo Fine Gael,“ citovala dnes McDonaldovou agentura Reuters. Politička nicméně dodala, že „samozřejmě“ má v plánu jednat se všemi.

Rozložení sil není zatím jasné

Její strana získala ve volbách 24,5 procenta „prvních preferenčních hlasů“, tedy o přibližně 2,5, respektive 3,5 procentních bodů více než Fianna Fáil a Fine Gael. To jí ovšem nezajišťuje prvenství v počtu mandátů. Voliči v Irsku kandidáty na hlasovacích lístcích seřazují podle svých preferencí a poslanci jsou následně vybíráni v několika kolech. I proto se na definitivní rozložení sil v parlamentu může po volbách čekat několik dní.



Úspěch Sinn Féin je ale už nyní úctyhodný. V minulých volbách byla první volbou pro necelých 14 procent hlasujících a získala 23 mandátů. Voliče zřejmě oslovila svými levicovými návrhy pro řešení problémů na irském trhu s nemovitostmi a v přetíženém zdravotnickém systému.

Strany Varadkara a Martina mají vůči novému konkurentovi v čele s McDonaldovou výhrady mimo jiné proto, že Sinn Féin svůj vstup do koalice podmiňuje tím, že se do roku 2025 uspořádá referendum o sjednocení Irska se Severním Irskem. Fine Gael i Fianna Fáil si sjednocení ostrova přejí, nyní pro to ale podle nich není vhodná doba.

Podle ministra financí Paschala Donohoea strana Fine Gael stále doufá, že povede příští vládu. K možnému vytvoření nového kabinetu společně se stranou Sinn Féin se dnes vyjádřili i zástupci Fianna Fáil. Zatím je podle nich „naprosto předčasné“ o něčem podobné hovořit. „Budeme s nimi jednat. Neodmítneme to,“ uvedl řekl rozhlasové stanici RTE jeden z předních zástupců strany Dara Calleary. Pokud jde o možnou spolupráci s touto stranou, dodal nicméně, že v jednáních existují „vážné překážky“.

AP uvádí, že koaliční jednání by mohla zabrat řadu týdnů. Před čtyřmi lety čekali Irové po volbách na novou vládu 63 dní.