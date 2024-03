Varadkar rezignuje na post irského premiéra, srazil ho debakl v referendu

„Měl jsem tu čest sloužit jako veřejný činitel po 20 let, z toho 13 jako člen kabinetu, sedm jako předseda strany a většinu z toho jako taoiseach (irský premiér). Byly to nejvíce naplňující léta mého života,“ pronesl na tiskové konferenci Varadkar.

Veřejnost se o tom, že premiér pravděpodobně odstoupí, dozvěděla ráno, když se náhle sešla irská vláda, píše Irish Independent. Varadkarův kabinet se setkal poprvé od 8. března, kdy Irové v referendu jasně odmítli vládou navrhované změny ústavy.

V referendu hlasovali o vypuštění formulací o ženách v domácnosti a rodině tvořené výhradně sezdanými páry. Odmítavý postoj většiny katolické společnosti hodnotila irská média jako velkou porážku pro Varadkarovu vládu.

„Vláda výsledek akceptuje a bude ho plně respektovat. Jako předseda vlády a jménem vlády přijímám za výsledek odpovědnost. Bylo naší povinností přesvědčit většinu lidí, aby hlasovali pro, a to se nám zjevně nepodařilo,“ řekl tehdy premiér.

Hledání nového premiéra

Ve středu uvedl, že ke schopnosti vést patří i schopnost rozpoznat, když nastane čas předat žezlo někomu dalšímu a mít odvahu to udělat. „A ten čas nastal nyní,“ řekl premiér.

Před novináři vyzdvihl, že jeho vláda učinila zdravotní péči v Irsku dostupnější, snížila finanční zátěž, kterou na rodiče uvalí péče o dítě, po odchodu Británie z Evropské unie zamezila vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, Irsko zmodernizovala a udělala zemi otevřenější vůči menšinám.

Varadkar zůstane na postu šéfa vlády do poloviny dubna, na kdy je naplánovaný výroční sjezd Fine Gael. Do té doby by už mělo být jasné, kdo se stane novým premiérem či premiérkou, uvádí Politico.

Parlamentní volby v Irsku budou nejpozději v únoru příštího roku, mohly by se však konat dříve vzhledem k tomu, že hlavní opoziční strana Sinn Féin si udržuje vedení v průzkumech veřejného mínění. Varadkar na tiskové konferenci řekl, že věří, že jeho strana bude mít s novým šéfem a premiérem větší šanci ve volbách uspět.

Nejmladší irský premiér

Varadkar se stal v červnu 2017 ve svých 38 letech dosud nejmladším irským premiérem a současné šéfem irské vládní strany Fine Gael. Katolické Irsko získalo v tomto potomkovi indického imigranta také prvního předsedu vlády, jenž se hlásí k homosexualitě. Jeho zvolení poukázalo na měnící se společenské klima v zemi, kde byla homosexualita až do roku 1993 trestným činem. Irsko se ale zároveň v květnu 2015 stalo první zemí na světě, která v referendu schválila manželství homosexuálů. Jen pár měsíců poté Varadkar začal veřejně hovořit o své orientaci.

Varadkarův otec Ashok, který je stejně jako jeho syn lékař, se narodil v Bombaji. Svou manželku, irskou zdravotní sestru Miriam, potkal v 60. letech v anglickém Slough, kde pracoval jako lékař. Nakonec se s ní usadil v Dublinu, kde se jim 18. ledna 1979 narodil Leo. Vychováván byl jako katolík, třebaže deníku The Irish Times před časem přiznal, že není „výrazně nábožensky založen“. Vystudoval medicínu na Trinity College v Dublinu. Po studiích nějaký čas vykonával lékařskou praxi.

Do irské politiky vstoupil v roce 2004, kdy získal téměř 5000 hlasů v místních volbách. O tři roky později jej zvolili do parlamentu. Ve volbě stranického lídra Fine Gael v červnu 2017 Varadkar porazil ministra bytové výstavby Simona Coveneyho, podpořilo jej 60 procent hlasujících. „Když můj otec cestoval pět tisíc mil, aby si v Irsku vybudoval nový domov, pochybuji, že snil o tom, že jeho syn jednou vyroste v irského lídra,“ prohlásil po svém zvolení.

V roce 2011 se Varadkar stal ministrem pro dopravu, turismus a sport, od roku 2014 byl ministrem zdravotnictví a po menších ziscích strany Fine Gael ve volbách v roce 2016 vstoupil do její menšinové vlády od května toho roku jako ministr pro sociální ochranu.

I když jeho středopravá politika je zřetelně konzervativní, Varadkar zároveň svými postoji ztělesňuje image nového, progresivního Irska. Jeho příznivci oceňují jeho přímočarost, kritici mu vyčítají, že je příliš pravicový. On sám sliboval být premiérem „těch, kteří vstávají brzy ráno“.

Varadkar loni v listopadu vyvolal pobouření izraelských politiků, když na sociální síti X vyjádřil radost z propuštění devítileté dívky unesené hnutím Hamás, která má i irské občanství, tak, že napsal, že se „ztratila a znovu našla a vrátila“. Tehdejší šéf izraelské diplomacie Eli Kohen označil takové označení pro dítě unesené a šest týdnů vězněné teroristy za nemístné zlehčování.

Letos v únoru Varadkar spolu se španělským premiérem Pedrem Sánchezem v dopise adresovaném šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové žádal o urgentní přezkoumání toho, zda Izrael dodržuje své závazky v oblasti lidských práv vyplývající z Asociační dohody mezi EU a Izraelem.