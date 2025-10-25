Irskou prezidentkou bude levicová Connollyová, ukazují předběžné výsledky

  13:31aktualizováno  13:31
Páteční prezidentské volby v Irsku pravděpodobně vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, jež kandidovala jako nezávislá. Výsledky mají být známé v sobotu večer. Osmašedesátiletá Connollyová je dlouhodobým kritikem Evropské unie a také současné izraelské vlády, role irského prezidenta je však víceméně ceremoniální.
Podle předběžných výsledků hlasování je levicová nezávislá kandidátka na dobré cestě k vítězství, píše list The Guardian. Zprávy pozorovatelů sčítání hlasů uváděly v sobotu brzy po ranním otevření volebních uren velký náskok Connollyové.

„Zdá se, že Catherine Connollyová byla zvolena a my jako vláda s ní brzy budeme spolupracovat,“ řekl irský ministr pro vědu a výzkum James Lawless, který je členem jedné ze stran vládní koalice Fianna Fáil. Tato strana, jejímž lídrem je premiér Micheál Martin, nominovala do voleb bývalého trenéra galského fotbalu Jima Gavina. Ten však na začátku října kandidaturu stáhl kvůli finančnímu skandálu.

Soupeřkou Connollyové v pátečních volbách byla Heather Humphreysová, která kandidovala za vládní stranu Fine Gael a do letošního ledna byla skoro pět let ministryní sociálních věcí a rozvoje venkova.

Connollyová, vzděláním klinická psycholožka a advokátka, měla ve volbách podporu velké části opozice, k níž patří i Labouristická strana. Její šéfka Ivana Baciková v sobotu uvedla, že vítězství Connollyové je téměř jisté. Pokud se to potvrdí, stane se Connollyová podle AP desátou hlavou Irska a třetí ženou v tomto úřadě.

Vystřídá v něm Michaela D. Higginse, který je prezidentem od roku 2011 a potřetí už se o tento sedmiletý mandát ucházet nemohl. Funkce irského prezidenta je spíše ceremoniální, zastupuje stát na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra či podepisuje zákony přijaté parlamentem.

