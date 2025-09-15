„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale v tuto konkrétní chvíli je správné,“ uvedl McGregor. Mimo jiné napsal, že hodlá nadále sloužit irskému lidu pomocí své mezinárodní platformy a prosazovat irské zájmy v zahraničí, posilovat ekonomické příležitosti a zastávat transparentnost a odpovědnost ve veřejném životě.
„Tato kampaň podnítila důležitou debatu o demokracii v Irsku, o tom, kdo může kandidovat, kdo může volit a jak můžeme zajistit, aby prezidentský úřad skutečně patřil lidem,“ uvedl sedmatřicetiletý McGregor, který je hlasitým kritikem imigrační politiky irské vlády. „Toto není konec, nýbrž začátek mé politické pouti,“ dodal.
O nominaci na úřad prezidenta může usilovat každý irský občan či občanka starší 35 let. Ke kandidatuře do voleb je zapotřebí nominace buď od nejméně 20 poslanců parlamentu, nebo alespoň čtyř z 31 místních irských úřadů, které za tím účelem pořádají zvláštní zasedání. Prezident je volen na sedm let prostřednictvím preferenčního hlasování a má pouze formální pravomoci.
Vicepremiér a bývalý premiér Simon Harris (Fine Gael) minulý týden řekl, že McGregor „představuje to úplně nejhorší z nás“. Průzkumy zápasníkovi přisuzovaly zisk jen jednotek procent hlasů. Nepomohla ani podpora Donalda Trumpa, Elona Muska či Tuckera Carlsona.
McGregor se měl v pondělí prezentovat na schůzi dublinské městské rady a rady hrabství Kildare, uvedla irská veřejnoprávní stanice RTÉ. Tvrdil, že establishment mu při kandidatuře házel klacky pod nohy a že volební systém je zmanipulovaný.
V listopadu loňského roku soudní porota v občanskoprávním řízení rozhodla, že se McGregor v roce 2018 dopustil v hotelovém pokoji znásilnění a musí zaplatit odškodné 250 000 eur (asi 6,1 milionu korun). Letos v červenci McGregor neuspěl s odvoláním.
Ve volbách, které se uskuteční 24. října, kandiduje mezi jinými za vládní středopravou stranu Fine Gael bývalá dlouholetá ministryně Heather Humphreysová, zatímco za druhou stranu vládní koalice Fianna Fáil současného premiéra Micheála Martina se o prezidentský úřad uchází bývalý trenér galského fotbalu Jim Gavin.
Dosavadní prezident Michael Higgins, čtyřiaosmdesátiletý básník a sociolog, vůči kterému by McGregor nabízel naprostý kontrast, končí po dvou funkčních obdobích.