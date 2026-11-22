„Je to těmi miminky,“ řekl Conrad Hackett, demograf z Pew Research Center, a vysvětlil, že konverze a jiné způsoby změny náboženského vyznání hrají mnohem menší roli než míra plodnosti.
Míra plodnosti u muslimek mezi lety 2020 a 2025 činila 3,1 dítěte na ženu, zatímco u křesťanek to bylo 2,5 dítěte, uvádí výzkumné středisko. U všech ostatních žen míra plodnosti dosáhla 1,6 dítěte, což je pod úrovní 2,1 dítěte. Ta je považována za hranici nezbytnou pro to, aby každá generace početně nahradila tu předchozí.
V roce 2020 bylo na světě 2,27 miliardy křesťanů a 2,02 miliardy muslimů, vyplývá z nejnovějších odhadů Pew Research Center. Podle nové prognózy střediska bude do roku 2035 na světě 2,57 miliardy muslimů a 2,52 miliardy křesťanů. Pokud bude současný vývoj pokračovat, bude podle ní do roku 2070 na světě více než 3,6 miliardy muslimů a necelé tři miliardy křesťanů.
Spojené státy v příštích 40 letech přestanou být zemí, kde se většina obyvatel hlásí ke křesťanství, vyplývá z výzkumu. Křesťané nyní podle Pew Research Center tvoří 62 procent americké populace, do roku 2065 však jejich podíl nejspíš klesne pod polovinu.
V mnoha zemích zároveň soustavně přibývá lidí, kteří se označují za ateisty, agnostiky nebo se nehlásí k žádnému vyznání. Většinu populace tvoří v deseti zemích včetně Česka, Japonska, Nizozemska, Nového Zélandu, Uruguaye a Vietnamu. Do této skupiny se do roku 2070 podle výzkumu zařadí Jižní Korea, Francie a Británie.
Střet civilizací?
Výzkumnice z teologické fakulty Harvardovy univerzity Gina Zurlová, která se specializuje na náboženskou demografii, označila vztahy mezi křesťany a muslimy s ohledem na demografické trendy za mimořádně důležité. „Teorie střetu civilizací má v některých náboženských komunitách stále značný vliv a obě náboženství čelí značnému neporozumění na obou stranách,“ poznamenala. Mnoho křesťanů podle ní nese nelibě, že se islám stane nejrozšířenějším náboženstvím na světě.
Alan Cooperman, ředitel výzkumu náboženství v Pew Research Center, upozornil, že k předpokládanému nárůstu počtu muslimů a křesťanů dojde převážně v zemích, kde již nyní tvoří většinu obyvatelstva. Konverze přitom hraje jen zanedbatelnou roli.
„Nemyslím si, že nárůst počtu muslimů je na úkor křesťanů. Mám však obavy, že toto zjištění bude zneužito v titulcích či výkladech, které jej budou líčit jako střet, v němž křesťané prohrávají s muslimy,“ dodal.
Pokud budou současné trendy pokračovat, do roku 2070 bude podle prognózy nejvíce muslimů žít v Pákistánu. Následovat bude Indie, Nigérie a Indonésie, která je nyní na první příčce.