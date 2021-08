Vůdci Tálibánu ukážou své tváře. Nebudeme žít v utajení, slíbili

„Svět pomalu a postupně spatří naše vůdce, nebude stín tajnosti,“ uvedl činitel Tálibánu, který ale sám odmítl být identifikován.

Představitel dále uvedl, že členové hnutí nemají oslavovat své úspěšné tažení na znamení nadřazenosti. Vítězství podle něj patří Afghánistánu.

Civilisté podle činitele musejí odevzdat zbraně a munici určeným členům Tálibánu. V rozhovoru s agenturou Reuters dodal, že jakákoliv stížnost civilistů vůči chování tálibů bude neprodleně vyšetřena.

Členové hnutí podle něj rovněž navážou dialog s bývalými vládními úředníky, aby se tito lidé cítili v bezpečí.

Již v úterý vyhlásilo hnutí amnestii pro všechny státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce. Oznámilo také, že se nehodlá mstít a že v bezpečí jsou vojáci, úředníci, cizinci i ženy.

Země pokračují v evakuaci

Obyvatelé cizích zemí se přesto pokouší dostat domů. Například Německu se podařilo přes uzbeckou metropoli Taškent dostat domů asi 130 evakuovaných z Afghánistánu. „První charterový let Lufthansy pro německou vládu dorazil bezpečně z Taškentu do Frankfurtu (nad Mohanem),“ oznámily německé aerolinky.

Německá armáda ve středu plánuje další čtyři lety do Kábulu, dosud přepravila 271 lidí. Lufthansa bude pokračovat s mimořádnými lety z Taškentu, kde je ústřední přestupový uzel německého vzdušného mostu, v plánu jsou také charterové lety z dalších zemí, kam se evakuovaní dostanou na palubách letadel německých spojenců.

S navýšením počtu evakuovaných lidí počítají také Spojené státy, které dosud z Afghánistánu evakuovaly 3 200 lidí. „Očekáváme, že teď, když se nám podařilo proces nastartovat, budou čísla stoupat,“ uvedl představitel americké administrativy.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price v úterý oznámil, že Spojené státy již stáhly z Afghánistánu veškerý personál svého velvyslanectví v Kábulu. Na místě zůstávají jen někteří diplomaté, kteří dohlížejí na evakuaci dalších Američanů nebo jejich afghánských spolupracovníků.

Své občany chce z Afghánistánu dostat také Česká republika. V noci odletěl z Prahy do Kábulu už třetí vojenský evakuační letoun. Podle údajů z leteckého radaru stroj po necelých čtyřech hodinách letu přistál v ázerbájdžánském Baku, odkud ráno odletěl směrem do Afghánistánu. V předchozích dvou letech evakuační speciál dopravil do Česka 133 lidí.



Naproti tomu Nizozemsku se ve středu nepodařilo odvézt domů žádného občana. Armádní letadlo odletělo v noci z Kábulu bez jediné evakuované osoby na palubě, a to kvůli chaosu, který panuje na mezinárodním letišti.

Vojenský stroj odletěl úplně prázdný, uvedla ministryně zahraničí Sigrid Kaagová. Země má v plánu evakuovat přibližně tisíc diplomatických zaměstnanců, tlumočníků a jejich rodin.