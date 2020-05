Islámský stát by mohl využít pandemii koronaviru k teroristickým útokům, varuje úředník EU

Londýn/Praha Koordinátor pro boj proti terorismu Gilles de Kerchove upozornil, že by islámští radikálové a pravicoví extremisté mohli využít nynější globální pandemie koronaviru k provádění atentátů. „Islámští radikálové by mohli považovat útoky na zdravotnický personál a zařízení za vysoce účinné, neboť by ve společnosti vyvolaly obrovský šok,“ řekl. O vzestupu Islámského státu varoval i velitel norského kontingentu v Iráku Stein Grongstad.

Gilles de Kerchove před teroristy varoval v důvěrném brífingu s členskými státy EU, který získala tisková agentura AP. Podle něj minulé zkušenosti ukazují, že teroristé a násilní extremisté, jejichž záměrem je změnit společnost a vládní systémy prostřednictvím násilí, se snaží využít velkých krizí k dosažení svých cílů.

Jeden ventilátor na tři miliony lidí. Situace v Africe může být kritická a povzbudit Islámský stát, varují experti I když zatím nedošlo k nárůstu násilí, varoval de Kerchove, že Islámský stát už podněcoval své stoupence na Západě, aby využili současné krize k útokům. Skupiny, jako je IS, také zvyšují své propagandistické úsilí, protože v době karantény tráví mnoho lidí více času on-line. „K posílení své podpůrné základny používají násilní extremisté nejistotu lidí, zranitelnosti a křivdy, vytváří jednoduchý příběh, který ‚vysvětluje‘ problémy obviňováním cizinců,“ sdělil de Kerchove. Útoky IS na vzestupu uprostřed globální pandemie Nejvyšší norský vojenský představitel v Iráku Stein Grongstad tento týden řekl, že útoky IS na Blízkém východě jsou na vzestupu. „Bojovníci IS se skrývají v řídce osídlených zemědělských oblastech v Iráku a snaží se o zinscenování útoků na irácké síly, které chtějí omezit šíření viru po celé zemi,“ sdělil podplukovník Grongstad.

Radikálové „bydlí v zemědělských oblastech, a proto nejsou příliš náchylné k virové infekci“, dodal pro norské noviny VG. Situaci popisuje jako „paradox,“ protože zatímco svět bojuje s pandemií koronaviru, útoky IS jsou na vzestupu.