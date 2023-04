Minulý týden Američané oznámili, že v Sýrii zabili jednoho z vysoce postavených vůdců Islámského státu (IS). Dříve by tato zpráva rozpoutala celosvětovou senzaci, nyní pozornosti většiny médií unikla. Organizace už není to, co bývala, chybí jí i jasně dané cíle. Stále však budí obavy.