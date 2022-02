Islámský stát dostal úder, ale nevzdává se. V jeho buňkách jsou stále tisíce džihádistů

Ani přes dílčí neúspěchy se nevzdávají plánů na opětovné ovládnutí regionu. Čerstvou ránu džihádistům nyní zasadila armáda Spojených států, když při její operaci minulý čtvrtek zemřel vůdce IS známý pod jménem Abú Ibráhím Hášimí Kurajší.

Platil nájem, zdravil sousedy

V nenápadném domě ve městě Atma v syrské provincii Idlib plánoval Kurajší návrat IS k moci, když ho překvapily jednotky elitních vojáků, tzv. Delta Force. Jeho úkryt objevili američtí zvědové před několika měsíci. Pětačtyřicetiletý Iráčan, na jehož hlavu byla vypsána odměna deset milionů dolarů (zhruba 210 milionů korun), v něm žil se svojí rodinou a sestrou. Zemřel stejně jako jeho předchůdce Abú Bakr Bagdádí v říjnu 2019 – spolu s příbuznými, ženami i dětmi se vyhodil do povětří, než aby se nechal Američany zatknout.

Obyvatele městečka nedaleko tureckých hranic šokovalo, když se dozvěděli, že jejich sousedem byl jeden z nejhledanějších mužů planety. Jeho domácí Mohamed Šajch pro agenturu AFP uvedl, že Kurajší si nemovitost pronajal zhruba před rokem. „Nevšiml jsem si na něm ničeho zvláštního, vždy zaplatil nájem a odešel. Vypadal jako pohodový a veselý člověk,“ konstatoval Šajch.

Podle amerických úřadů při útoku zahynul i nejmenovaný Kurajšího zástupce. „Odstranili jsme hlavní světovou teroristickou hrozbu,“ prohlásil po zásahu americký prezident Joe Biden a zavázal se, že bude pokračovat „v zabíjení džihádistů všude tam, kde představují hrozbu“.

To se v Sýrii týká zejména provincie Idlib, která se stala útočištěm běženců i teroristů. Na území o něco málo větším než je Moravskoslezský kraj žijí asi tři miliony lidí většinou uprchlíků z jiných částí země. OSN odhaduje, že se mezi nimi skrývá okolo deseti tisíc bojovníků IS i dalších radikálních skupin. Je to jediná část Sýrie západně od Eufratu, kterou po jedenácti letech války stále drží v rukou povstalci.

Sílící vliv v Africe

Likvidace Kurajšího neznamená automaticky smrtelnou ránu i pro samotný IS, byť hledání nového vůdce bude pro rozhádané skupiny o něco obtížnější než po smrti Bagdádího, který svého nástupce stanovil ještě za svého života.

Ačkoli k vrcholu své moci před sedmi lety, kdy ovládal miliony lidí na Blízkém východě a vyvolával strach po celém světě, má samozvaný chalífát daleko, jeho přívrženci nezahálejí. V epicentru zájmu IS – v Iráku a Sýrii – si jen loni připsali stovky útoků. Letos v lednu podnikli neúspěšný pokus o dobytí věznice ve východosyrské Hasace, kde jsou zadržovány stovky džihádistů, s cílem je osvobodit. Největší akce IS od jeho pádu v roce 2019, při níž zahynuly desítky vězeňských dozorců a dalších příslušníků bezpečnostních složek, potvrdila, že radikálové ještě neřekli své poslední slovo.

Loni IS expandoval do zemí afrického Sahelu, v regionu západní a střední Afriky operuje několik odnoží v pohraničních oblastech mezi Nigerem, Mali a Burkinou Faso, v okolí Čadského jezera či v Demokratické republice Kongo. Silnou pozici si udržuje také na územích od Sinajského poloostrova po Somálsko. K posílení jeho vlivu může přispět i stažení USA z Afghánistánu, kde je na vzestupu místní pobočka IS Chorásán.