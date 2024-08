Co stojí za “boomem” násilí v Evropě? Expert popisuje, jak operuje dnešní Islámský stát

Organizace od té doby chřadne, ale pro řadu muslimů zůstává stále lákavá. Potvrzují to srpnové události v Evropě – zapojení mužů hlásících se k IS do plánového teroru ve Vídni i do krvavého útoku v německém Solingenu.

„Islámský stát přitom jako organizace poslední dobou výrazně aktivnější být nezačal, ale jeho značka začíná být opět atraktivní a přitahovat k sobě pozornost. Zrušené koncerty Taylor Swiftové ve Vídni a masakr v Německu tomu navíc můžou nadále pouze přispět,“ konstatoval pro Lidovky.cz Josef Kraus, bezpečnostní analytik a odborník na islámský radikalismus z Masarykovy univerzity v Brně.