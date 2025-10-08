Před útokem na synagogu v Manchesteru slíbil pachatel věrnost Islámskému státu

  20:53aktualizováno  20:53
Muž, který před týdnem zaútočil na synagogu v Manchesteru, před činem slíbil věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS), oznámila britská policie. Při útoku zahynuli dva Židé, útočníka identifikovaného jako britského občana syrského původu Jihada Al-Shamieho policie zastřelila.
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském Manchesteru. (2. října 2025) | foto: AP

„Můžeme potvrdit, že na úvod útoku zavolal útočník policii a slíbil věrnost takzvanému Islámskému státu,“ uvedla policie. „Pokračujeme v objasňování všech okolností a motivací toho, co se stalo,“ dodala.

Al-Shamie najel autem do skupiny lidí před synagogou, následně je napadl nožem. Policie už dříve sdělila, že jednu z obětí zasáhla policejní střelba.

Na Al-Shamieho, který měl v době činu na těle zařízení připomínající pás s výbušninami, nemá protiteroristická policie žádné dřívější záznamy svědčící o jeho radikálních postojích. V trestní evidenci nicméně několik zápisů má, nedávno byl zadržen kvůli znásilnění, později se dostal na svobodu po složení kauce.

Útok se stal v den, kdy židovská komunita slavila Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. V synagoze proto byl velký počet věřících.

