Island uspořádá referendum o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií

Autor: ,
  13:25
Islandská vláda v pátek rozhodla o uspořádání referenda o obnově přístupových jednání o vstupu do Evropské unie. Ta se přerušila před více než deseti lety. Hlasování se bude konat 29. srpna.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií

„Islandské obyvatele čeká důležité rozhodnutí,“ prohlásila zástupkyně Evropské komise poté, co Island oznámil návrh referenda. „Ve světě, kde si sféry vlivu navzájem konkurují, nabízí členství v EU oporu v bloku založeném na hodnotách, prosperitě a bezpečnosti,“ řekla komisařka pro rozšíření Marta Kosová.

Měl by být Island členem Evropské unie?

Na začátku příštího týdne bude parlamentu předložena příslušná rezoluce, upřesnila ministryně zahraničních věcí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir.

Island požádal o vstup do EU v roce 2009 na vrcholu finanční krize, během níž zkolabovaly všechny tři jeho největší komerční banky. Vláda však v prosinci 2013 rozhovory zmrazila, zatímco se islandská ekonomika rychle zotavovala a někteří ekonomové varovali před možným kolapsem eurozóny. V březnu 2015 Reykjavík oficiálně požádal, aby už nebyl považován za kandidátskou zemi na členství v EU.

Diskuse o prohloubení vztahů s Islandem a dokonce o možném obnovení přístupových jednání začala ještě před návratem amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v loňském roce. Na letošním lednovém ekonomickém fóru v Davosu Trump několikrát zmínil Island, když mluvil o Grónsku, o jehož ovládnutí opakovaně projevil zájem.

Island zaujímá strategicky důležitou polohu v severním Atlantiku. Nemá však armádu a spoléhá se na své členství v NATO a bilaterální obrannou dohodu s USA z roku 1951.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.