„Islandské obyvatele čeká důležité rozhodnutí,“ prohlásila zástupkyně Evropské komise poté, co Island oznámil návrh referenda. „Ve světě, kde si sféry vlivu navzájem konkurují, nabízí členství v EU oporu v bloku založeném na hodnotách, prosperitě a bezpečnosti,“ řekla komisařka pro rozšíření Marta Kosová.
Na začátku příštího týdne bude parlamentu předložena příslušná rezoluce, upřesnila ministryně zahraničních věcí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir.
Island požádal o vstup do EU v roce 2009 na vrcholu finanční krize, během níž zkolabovaly všechny tři jeho největší komerční banky. Vláda však v prosinci 2013 rozhovory zmrazila, zatímco se islandská ekonomika rychle zotavovala a někteří ekonomové varovali před možným kolapsem eurozóny. V březnu 2015 Reykjavík oficiálně požádal, aby už nebyl považován za kandidátskou zemi na členství v EU.
Diskuse o prohloubení vztahů s Islandem a dokonce o možném obnovení přístupových jednání začala ještě před návratem amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v loňském roce. Na letošním lednovém ekonomickém fóru v Davosu Trump několikrát zmínil Island, když mluvil o Grónsku, o jehož ovládnutí opakovaně projevil zájem.
Island zaujímá strategicky důležitou polohu v severním Atlantiku. Nemá však armádu a spoléhá se na své členství v NATO a bilaterální obrannou dohodu s USA z roku 1951.