V Itálii zemřela čtrnáctiletá britská turistka. Měla alergii na arašídy

Dívka zemřela krátce po příjezdu do nemocnice San Camillo. Tam museli hospitalizovat i jejího otce, který se srdečními problémy upadl do šoku. Případ se odehrál minulý čtvrtek, bylo to první jídlo, které rodina po příjezdu do Říma jedla. Na dobu svého pobytu měli členové rodiny objednané prohlídky Kolosea a vatikánských muzeí, píše britský list The Guardian.

Ze zpráv italských médií není jasné, zda restaurace o dívčině alergii věděla.

Jak je v podobných případech v Itálii obvyklé, vyšetřování neúmyslného zabití se vede proti neznámým osobám. Policie bude nyní prověřovat, zda v pokrmech podávaných v restauraci nejsou stopy arašídů a dalších druhů sušeného ovoce.

Případ se stal téměř devět let poté, co sedmiletý britský chlapec trpící alergií zemřel, když pobýval během říjnových prázdnin s rodinou na italském pobřeží Amalfi. Když byla jeho čtyřčlenná rodina na autobusovém zájezdu po pobřeží a zastavila se na oběd v restauraci v městečku Scala, snědl hoch talíř těstovin. Měl ale alergii na mléko a dostal anafylaktický šok. Přestože ho na místě oživoval lékař, později v nemocnici zemřel.

Jeho rodina ze západního Sussexu pak vedla dlouhý soudní spor s restaurací Margherita Villa Giuseppina, neboť podnik o chlapcově alergii na mléko věděl.

Mluvčí britského velvyslanectví potvrdil, že rodinu britské dívky, které zemřelo v Itálii, podpoří a je v kontaktu s místními úřady, uzavřel The Guardian.