V italském babyboxu ležel mrtvý kojenec, nejspíš selhal alarm

Zhruba měsíc staré miminko našli v kostele San Giovanni Battista v Bari v regionu Apulie. Farář Antonio Ruccia řekl italským médiím, že v tu chvíli se měl spustit alarm.

„Jsem sice v Římě, ale můj mobil, který měl v tu chvíli zazvonit, nezvonil,“ řekl Ruccia médiím.

Dítě objevil šéf místního pohřebního ústavu, který procházel kolem babyboxu umístěného na vnější straně kostela a všiml si, že dvířka boxu jsou pootevřená.

CNN píše, že v momentě, kdy je do boxu vloženo dítě, spustí se topení a je okamžitě zasláno upozornění na knězův mobilní telefon. Podle policie není jasné, co přesně selhalo. Zda se spustil systém vytápění, či bylo dítě do boxu vloženo už mrtvé. Bude nařízena pitva. Jednou z teorií je, že dvířka nebyla zcela dovřena a alarm se tak nespustil.

Babybox v Apulii byl naposledy využitý v prosinci 2023, kdy v něm zůstala holčička, která dostala jméno Maria Grazia. Babyboxy jsou rozmístěné po celé Itálii v kostelech a nemocnicích, zavedeny byly v roce 2006.

Italská praxe s možností odložit anonymně dítě sahá až do 13. století.