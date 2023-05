Záhada zelené vody v Benátkách vyřešena. Ekologická katastrofa se nekoná

Když si obyvatelé Benátek i turisté v neděli všimli, že velký úsek Velkého kanálu změnil barvu na jasně zelenou, policie započala vyšetřování, co mohlo tuto změnu způsobit. Mezi podezřelými se hned ocitli především klimatičtí aktivisté. Aktivistická skupina Ultima Generazione (Poslední generace) však odpovědnost za zbarvení kanálu odmítla.

Někteří lidé měli obavy, že by látka ve vodě mohla být jedovatá a způsobit ekologickou katastrofu.

Italští hasiči následně uvedli, že ve spolupráci s agenturou na ochranu životního prostředí okamžitě odebrali vzorky na rozbor. Benátský prefekt také svolal mimořádnou schůzku s policií. Podle italských médií úřady nepředpokládaly, že by byla tekutina nebezpečná.

Podle regionální agentury pro ochranu životního prostředí analýza prokázala přítomnost fluoresceinu v odebraných vzorcích. To je syntetická látka, která se obvykle používá ve formě prášku rozpustného ve vodě.

Slouží jako značka při zjišťování například netěsností potrubí. Fluorescein má i ve velmi zředěném alkalickém roztoku intenzivní žlutozelenou fluorescenci. Ta je patrná i v ohromném zředění (1:40 000 000), toho se využívá například ke sledování podzemních toků.

„Výsledky neprokázaly přítomnost toxických prvků v analyzovaných vzorcích,“ potvrdil mluvčí společnosti, původ látky v kanálu však neupřesnil.

Není to poprvé, co se benátský Velký kanál zbarvil do zelena. V roce 1968 obarvil argentinský umělec Nicolás García Uriburu během 34. benátského bienále vodu Velkého kanálu rovněž zelenou fluorescenční barvou, aby tak podpořil ekologickou osvětu v zemi. Podobnou přímou akci zopakoval později například i v Buenos Aires.