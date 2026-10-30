Manifestovat vyšli také studenti, kteří požadují více peněz pro školství. Organizátoři demonstrací v Itálii rovněž vyjádřili solidaritu s dnešními protesty v desítkách přístavů v různých zemích Středomoří, kde stávkují přístavní dělníci za lepší pracovní podmínky a na protest proti obchodu se zbraněmi a jejich přepravě přes přístavy.
„Vyšli jsme do ulic po boku pracujících, kteří se mobilizují proti vysokým životním nákladům a politice války a zbrojení,“ uvedly tři studentské skupiny, které akci spolupořádají.
„Rostoucí ceny nájmů, energií i základních životních potřeb stále více ztěžují hrazení každodenních výdajů, zatímco mzdy a platy nadále ztrácejí kupní sílu,“ dodaly s tím, že jsou to důsledky ekonomického modelu, který podřizuje sociální potřeby snaze o co největší zisky.
V Neapoli na demonstraci konané v pátek lidé pálili fotografie premiérky Meloniové a ministryně pro vysoké školy Anny Marie Berniniové. V Padově totéž udělali s fotografií ministra školství Giuseppeho Valditary a v Turíně před budovu radnice organizátoři demonstrace nechali vysypat hnůj.
Na dnešní manifestace dohlíželo velké množství policistů kvůli obavám, aby demonstrace nepřerostly v násilnosti, jako se to stalo například 17. a 18. října v Miláně.
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25. října 2026