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Desítky tisíc Italů vyšly znovu do ulic, pálili fotky premiérky Meloniové

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  18:24
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V Neapoli na demonstraci konané v pátek lidé pálili fotografie premiérky...

V Neapoli na demonstraci konané v pátek lidé pálili fotografie premiérky Meloniové a ministryně pro vysoké školy Anny Marie Berniniové. (30. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma...
Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma...
Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma...
Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma...
40 fotografií
Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma a dalších italských měst protestovat proti pravicové vládě premiérky Giorgie Meloniové. Demonstranti viní vládu z růstu svých životních nákladů a kritizují ji i za armádní výdaje.

Manifestovat vyšli také studenti, kteří požadují více peněz pro školství. Organizátoři demonstrací v Itálii rovněž vyjádřili solidaritu s dnešními protesty v desítkách přístavů v různých zemích Středomoří, kde stávkují přístavní dělníci za lepší pracovní podmínky a na protest proti obchodu se zbraněmi a jejich přepravě přes přístavy.

„Vyšli jsme do ulic po boku pracujících, kteří se mobilizují proti vysokým životním nákladům a politice války a zbrojení,“ uvedly tři studentské skupiny, které akci spolupořádají.

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A poster depicting Italian Prime Minister Giorgia Meloni was burned at Piazza Castello during a demonstration against war and the rising cost of living. The protest highlighted public anger over conflict and economic pressures affecting people’s daily lives.

The demonstration reflects broader concerns over living expenses and Italy’s political response to international conflicts.

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P-AH

26. října 2026 v 5:54, příspěvek archivován: 30. října 2026 v 18:31
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„Rostoucí ceny nájmů, energií i základních životních potřeb stále více ztěžují hrazení každodenních výdajů, zatímco mzdy a platy nadále ztrácejí kupní sílu,“ dodaly s tím, že jsou to důsledky ekonomického modelu, který podřizuje sociální potřeby snaze o co největší zisky.

V Neapoli na demonstraci konané v pátek lidé pálili fotografie premiérky Meloniové a ministryně pro vysoké školy Anny Marie Berniniové. V Padově totéž udělali s fotografií ministra školství Giuseppeho Valditary a v Turíně před budovu radnice organizátoři demonstrace nechali vysypat hnůj.

Na dnešní manifestace dohlíželo velké množství policistů kvůli obavám, aby demonstrace nepřerostly v násilnosti, jako se to stalo například 17. a 18. října v Miláně.

25. října 2026
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Desítky tisíc Italů vyšly znovu do ulic, pálili fotky premiérky Meloniové

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