Podle obžaloby se Biot setkával se zaměstnanci ruského velvyslanectví v Římě a minimálně jednou jim předal dokumenty, které podléhaly utajení. Za to od nich dostal na 5 tisíc eur (122 tisíc korun).
Biota policie zadržela v březnu 2021 pro schůzce s ruským představitelem. Případ vyvolal napětí mezi Itálií a Ruskem. Předané dokumenty se podle médií týkaly boje proti teroristické organizaci Islámský stát i analýzy fungování a slabých bodů Severoatlantické aliance.
Ve středu italský nejvyšší soud potvrdil trest 20 let vězení uložený odvolacím soudem. Tím se trest stal definitivním. V případě Biota nejvyšší soud umožnil, aby byl bývalý důstojník obžalován před vojenským i civilním soudem. Vojenský proces již skončil s trestem 29 let vězení pro obžalovaného. Podle médií Biot souhlasil se spoluprací s Rusy kvůli finančním problémům.