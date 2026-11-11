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Opět „Michail Andropov“. Itálie evakuovala přes 300 škol, bombou hrozili i Meloniové

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  13:06aktualizováno  13:06
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Vyučující na institutu Matteotti Pelico v Turíně evakuují žáky s pomocí...

Vyučující na institutu Matteotti Pelico v Turíně evakuují žáky s pomocí bezpečnostních složek v reakci na výhružný e-mail. (11. listopadu 2026) | foto: AP

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Nejméně 300 škol v Itálii bylo ve středu evakuováno kvůli bombové hrozbě, oznámil italský ministr školství Giuseppe Valditara. Školy, mimo jiné v Římě, Miláně, Neapoli, Palermu či v Bologni, dostaly stejný e-mail, v němž byla i výhrůžka italské premiérce Giorgii Meloniové.

Podle agentury Reuters dostaly výhrůžný e-mail i školy v Severním Irsku, které dostaly pokyn, aby zůstaly otevřené, neboť policie nepovažuje hrozbu za věrohodnou.

„Zaměřili se na lety, supermarkety a, pokud si dobře vzpomínám, dokonce i na nemocnice. Je zřejmé, že je to jasná strategie,“ řekl ve středu Valditara s odkazem na nedávné bombové hrozby v Evropě.

Výhrůžný e-mail dostaly školy napříč celou Itálií. Podle informací médií v něm stálo, že se v budově v plastové tašce nachází silné výbušné zařízení na dálkové ovládání. „Nastražili jsme bombu i do motoru auta vaší premiérky,“ píše se rovněž v e-mailu.

Byl podepsán jménem Michail Andropov, stejně jako v případě některých nedávných bombových výhrůžek některým letadlům či několika médiím v Irsku či Bulharsku.

„V návaznosti na celostátní bombovou hrozbu vás informujeme, že všichni studenti byli přesunuti do bezpečného prostoru a zůstávají pod dohledem pedagogického sboru,“ oznámila rodičům v Itálii jedna z římských škol.

Valditara se také snažil uklidnit veřejnost. „Vysoký počet dotčených škol naznačuje, že hrozba není příliš věrohodná,“ uvedl. Dodal, že v prostředí, kde se k destabilizaci států a ekonomik stále častěji využívá hybridní válka, je nutné být ostražitý.

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