Zločinci podle svědků nejprve ze svého vozidla udělali překážku na cestě a zapálili ho. Tím donutili zastavit dodávku, která podle italského serveru Rainews.it převážela peníze.
Video pořízené z místa činu zachycuje mohutnou explozi a šestici ozbrojenců se zakrytými tvářemi. Za pomoci výbušnin se lupiči snažili dostat k obsahu dodávky, vysvětluje sardinský deník L’Unione Sarda.
Další bandité dodávku následovali ve vozech se zapnutými modrými majáky. Těmi chtěli oklamat bezpečnostní stráže, aby uvěřili, že dodávku eskortují.
Dokončit loupež se ale skupině nepodařilo, protože rychle dorazila skutečná policie. Po krátké přestřelce se lupiči dali na útěk. Dva podezřelé muže později členové bezpečnostních složek zadrželi nedaleko od místa činu.
oblast Brindisi v Itálii
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Bandité jsou z italské oblasti Foggia, která je známá jako rodiště gangů specializujících se na ozbrojené loupeže obrněných vozidel, informoval italský zpravodajský server Sky TG24.
Napadený vůz patří italské společnosti Battistolli, která se zabývá bezpečnostním převozem cenností. Při události se nikdo nezranil. Po dalších zločincích italská policie stále pátrá.