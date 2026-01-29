Snímky z Niscemi pořízené po sesuvu ukazují auta a budovy, které spadly 20 metrů z nově vzniklého útesu, zatímco mnoho dalších domů zůstává nebezpečně viset na jeho okraji.
Pracovníci civilní ochrany vytvořili v městečku, které leží ve vnitrozemí nedaleko od pobřežního města Gela, 150 metrů širokou „zakázanou zónu“.
„Celý kopec se sesouvá do roviny města Gela,“ řekl šéf civilní ochrany Fabio Ciciliano. „Upřímně řečeno, na okraji sesuvu se nacházejí domy, které již zjevně nelze obývat, takže musíme spolupracovat se starostou, abychom pro tyto rodiny našli trvalé nové bydlení.“
Úřady varovaly, že obyvatelé, kteří mají v této oblasti domy, si budou muset najít ubytování jinde, protože vodou nasáklá půda se stále posouvá a je příliš nestabilní na to, aby se na ní dalo žít.
Federální vláda v pondělí zahrnula Niscemi do prohlášení o stavu nouze pro tři jižní regiony, které byly těžce zasaženy cyklónem Harry, a vyčlenila pro ně počátečních 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Sicilští regionální úředníci ve středu odhadli, že celkové škody na Sicílii dosáhly dvou miliard eur (více než 48 miliard korun).
Meloniová absolvovala prohlídku oblasti sesuvu půdy z vrtulníku a setkala se s místními úředníky na radnici. Slíbila, že počáteční nouzové financování je pouze prvním krokem k řešení okamžitých finančních potřeb vysídlených obyvatel a že další pomoc je na cestě.
V prohlášení její kanceláře se uvádí, že vláda je odhodlána pomoci obyvatelům najít náhradní bydlení a obnovit přístup k silnicím, veřejným službám a školním aktivitám ve městě.
„Situaci komplikuje skutečnost, že dokud je sesuv půdy aktivní, není možné určit přesnou oblast, která má být ošetřena, a tudíž ani stanovit metody zásahu,“ uvádí se v prohlášení.
Niscemi bylo postaveno na kopci na vrstvách písku a jílu, které se při silném dešti již dříve se posunuly, naposledy při velkém sesuvu půdy v roce 1997, který si vyžádal evakuaci 400 lidí, uvádějí geologové.
„Dnes se situace opakuje s ještě závažnějšími charakteristikami: sesuv půdy se rozprostírá na délce asi čtyř kilometrů a přímo ohrožuje domy stojící u svahu,“ varovala Giovanna Pappalardoová, profesorka aplikované geologie na ostrovní univerzitě v Catanii.
Poslední sesuv půdy, který začal v neděli, kdy cyklón Harry zasáhl jižní Itálii, oživil politické spory o tom, proč byla povolena výstavba na pozemcích, u nichž bylo kvůli jejich geologickému složení známo vysoké riziko sesuvů.
Renato Schifani, středopravicový regionální prezident Sicílie, uznal, že tyto otázky jsou oprávněné. Upozornil však, že je ve funkci teprve několik let a že hlavním problémem je institucionální reakce na pomoc obyvatelům, kteří byli bezprostředně postiženi.
Elly Schleinová, vůdkyně opoziční středolevé Demokratické strany, vyzvala vládu, aby přerozdělila miliardu eur schválenou na kontroverzní most mezi Sicílií a italskou pevninou a nasměrovala ji do regionů postižených bouří, protože projekt mostu je v současné době blokován soudními spory.
Niscemi
