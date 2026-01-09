Musíme už o Ukrajině mluvit i s Ruskem, míní Meloniová. Chce evropského vyslance

Evropští lídři dosud jednají o podmínkách možného příměří ve válce, kterou už téměř čtyři roky vede Rusko proti Ukrajině, pouze s vyslanci Spojených států a Ukrajiny. Naposledy se v tomto formátu uskutečnilo jednání takzvané koalice ochotných tento týden v Paříži.
„Pokud se Evropa rozhodne účastnit probíhající fáze vyjednávání tak, že bude jednat pouze s jednou ze stran (konfliktu), obávám se, že její pozitivní přínos bude nakonec omezený,“ uvedla Meloniová na každoroční tiskové konferenci.
„Otázkou je, kdo by to měl udělat. Pokud bychom totiž učinili tu chybu, že bychom se rozhodli obnovit komunikaci s Ruskem a přitom postupovali nekoordinovaně, prokázali bychom tím službu (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi, což je to poslední, co bych si přála,“ řekla Meloniová. Premiérka je pevnou zastánkyní Kyjeva v jeho obraně vůči ruské agresi, podotkla agentura AFP.
Podle italské ministerské předsedkyně „by nám zvláštní vyslanec Evropy pro ukrajinskou otázku umožnil sjednotit se a mluvit jedním hlasem“. Od zahájení současných vyjednávání se totiž podle ní „ozývá příliš mnoho hlasů a existuje mnoho formátů“.
Na dotaz novináře, zda je možné, že se Rusko znovu stane členem skupiny G7, Meloniová odpověděla, že v současné době je zcela předčasné o tom hovořit. O něčem takovém podle ní bude možné jednat teprve tehdy, až a pokud na Ukrajině zavládne mír.
„Chci vydržet celé funkční období“
Podle svých slov má Meloniová také ambici zůstat v čele vlády po celé volební období. Podmínkou však je, že její koalice zůstane stabilní. „Mým cílem je, aby tato vláda dokončila volební období,“ řekla Meloniová. Řádné parlamentní volby by se v Itálii měly konat v příštím roce a podle Meloniové předčasné volby nejsou na obzoru.
„Udělám to, co je v mých silách, abych garantovala stabilitu a dokončila volební období. Samozřejmě pokud budu mít pevnou většinu,“ dodala premiérka.
Dokončit celé pětileté volební období se od roku 1945 podařilo jen Silviu Berlusconimu v letech 2001 až 2006. Celé volební období dokončil i Romano Prodi. V jeho případě však volební období za jeho druhé vlády skončilo v roce 2008 předčasně už po dvou letech a kvůli rozporům v koalici se konaly předčasné volby.
Italská premiérka odmítla, že by podala demisi, pokud by Italové v referendu odmítli reformu justice, kterou prosadila její vláda. Někteří její předchůdci demisi v případě neúspěchu v referendu podali. Podle Meloniové však vláda jen plní své sliby. V současnosti se vedou spory, kdy by se hlasování mělo konat. Vláda by ho chtěla uskutečnit už na konci března, což odpůrci reformy odmítají.
Meloniová dala také najevo, že by chtěla pokračovat v čele vlády i po roce 2027. Odmítla spekulace, že by se chystala kandidovat na prezidentku.„To, co dělám (nyní), ve mně probouzí vášeň. A bude záležet na hlasech Italů, zda to budu dělat na této úrovni i v příštím volebním období,“ řekla premiérka, jejíž krajně pravicová strana Bratři Itálie je i po více než třech letech u vlády v čele politických preferencí italských voličů.