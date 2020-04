Itálie hlásí 2972 nově potvrzených pacientů s koronavirem, USA mají více než 600 000 případů

Řím Nákaza koronavirem se v Itálii nově potvrdila u 2972 lidí, jedná se o nejmenší denní přírůstek od 13. března. Počet obětí se naopak druhý den po sobě zvýšil, s nemocí covid-19 zemřelo za posledních 24 hodin dalších 602 lidí. Pondělní bilance činila 522 mrtvých. S odvoláním na italskou civilní ochranu o tom informovala agentura Reuters. Celková bilance nakažených v zemi činí 162 488, 21 067 pacientů zemřelo.

Na jednotkách intenzivní péče je nyní 3186 lidí, což je o 74 méně než v pondělí. Počet těchto pacientů soustavně klesá posledních 11 dní. Z celkového počtu nakažených Itálie prohlásila 37.130 lidí za uzdravené.



Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženou zemí v Evropě, po Spojených státech druhou na světě. Počty nově nakažených i obětí tu dosáhly vrcholu koncem března a od té doby klesají. Pokles však není tak strmý, jak doufali mnozí Italové, kteří jsou již přes měsíc zavření v karanténě. Omezení volného pohybu v zemi potrvá nejméně do 3. května.

Francie má více než 15 000 obětí

Počet lidí nakažených koronavirem, kteří zemřeli ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou, vzrostl za poslední den o 762 na 15 729. V úterý o tom informovaly zdravotnické úřady.

Podle agentury AFP jde o nejvyšší nárůst obětí za jediný den od začátku epidemie nemoci covid-19. Francie se stala po Itálii, Španělsku a Spojených státech čtvrtou zemí, kde počet mrtvých přesáhl patnáctitisícovou hranici.

Počet lidí léčících se na jednotkách intenzivní péče ve francouzských nemocnicích se za posledních 24 hodin snížil z 6821 na 6730. Agentura Reuters uvádí, že klesá šestý den v řadě.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí v projevu k národu oznámil, že karanténní opatření se prodlužují do 11. května. Přiznal také, že země nebyla na pandemii způsobenou koronavirem řádně připravena

V USA už se nakazilo více než 600 000 lidí

Koronavirus se ve Spojených státech prokázal již u více než 600.000 lidí. Nemoci covid-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, tam podlehlo přes 25.000 z nich. V úterý to oznámila agentura Reuters. Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v zemi nakazilo zatím 598.670 lidí. Největším ohniskem nákazy zůstává New York.

Podle údajů Reuters se v USA za jeden týden počet mrtvých zdvojnásobil. Množství infikovaných je přitom v zemi více než třikrát větší než v kterékoli jiné zemi. Zatímco ale minulý týden ve Spojených státech denně umíralo kolem 2000 lidí, v pondělí denní nárůst dosahoval 1514. Předchozí bilance za 24 hodin činila 1920 obětí, a té předcházela bilance dokonce 2108 obětí za den.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo v úterý oznámil, že počet osob hospitalizovaných s diagnózou covid-19 v úterý poprvé od počátku pandemie ve státě klesl. Mohlo by to podle guvernéra znamenat, že krize se v tomto druhém nejlidnatějším státě na východě USA blíží svému vrcholu. Růst počtu úmrtí je ale stále alarmující, dodal Cuomo.

JHU uvádí, že ve městě New Yorku podlehlo nákaze 7905 lidí. V pondělí to bylo necelých 7000. V New Yorku bylo testováno bezmála půl milionu osob.

Epidemie vážně komplikuje zasedání amerického Kongresu, po Sněmovně reprezentantů i Senát zrušil veškeré dubnové schůzování a stanovil nejbližší možný termín příštího zasedání na 4. květen. Sněmovna o tomto datu rozhodla už v pondělí.