Padl rozsudek za zřícení mostu v Janově. Bývalý šéf firmy dostal 12 let vězení

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  14:48
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Na dálnici v Janově v severní Itálii se zřítil most. (14. srpna 2018)

Na dálnici v Janově v severní Itálii se zřítil most. (14. srpna 2018) | foto: Reuters

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Soud v Janově ve čtvrtek udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením tamního Morandiho mostu. Při neštěstí v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Giovanni Castellucci, bývalý šéf společnosti Autostrade per l’Italia (ASPI), jež most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných a soud nyní čte verdikt.

Obžaloba žádala pro Castellucciho nejvyšší trest - osmnáct let a šest měsíců odnětí svobody. Mezi odsouzenými v prvoinstančním procesu jsou i další vysocí manažeři společnosti Aspi. Například Michele Donferri Mitelli, který zodpovídal za údržbu, dostal jedenáct let vězení.

Bývalý vysoký úředník italského ministerstva dopravy, který řídil oddělení kontroly stavu infrastruktury, Mauro Coletta má jít do vězení na pět let. Udělené tresty jsou nižší, než žádala obžaloba.

Soud se ztotožnil s názorem obžaloby, že za zřícení mostu 14. srpna 2018 částečně mohla zanedbaná údržba a nečinnost správce, který věděl o strukturálních problémech stavby. Podle obžaloby nebyly v kontrole stavu mostu dostatečně důsledné ani úřady.

Před soudem stanulo celkem 58 obžalovaných, pro které obžaloba žádala na 400 let odnětí svobody. Kvůli vysokému počtu obžalovaných i poškozených se jednalo o jeden z nejnáročnějších procesů, jaké italská justice v posledních letech zažila. Prvoinstanční řízení začalo v roce 2022. Rozsudek přichází krátce před osmým výročím katastrofy.

Mezi lidmi na mostě, kteří pád přežili, byl i český řidič kamionu Martin Kučera, který se vracel s kamionem z Francie a utrpěl zlomeniny pěti žeber a měl pohmožděné plíce.

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Témata: Janov, věznice

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