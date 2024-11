Italská policie zabavila Čechům náklad konopí, teď ho musí vrátit

Kontrolu české dodávky u hranice s Rakouskem úřady vylíčily jako důležitou operaci, při které policejní pes objevil množství marihuany, které by na trhu mělo hodnotu 1,5 milionu eur (37,5 milionu korun). Ukázalo se však, že zabavený náklad, který spočíval v květech rostliny Cannabis sativa, měl nižší obsah aktivní látky, než kolik stanovují unijní normy.

Prokuratura v Udine tak nařídila vrácení zabaveného nákladu, protože se nejednalo o omamnou látku, a zastavení stíhání. Informaci místního tisku potvrdil advokát Andrea Della Rosa, jenž zastupuje vlastníka nákladu.

Náklad by se tak měl vrátit majiteli, kterým je významná nadnárodní společnost působící v Česku. Rozhodnutí znamená i propuštění dvojice Čechů, kteří byli zadrženi při kontrole. „Jejich hlavním problémem bylo, že neuměli cizí jazyky,“ řekl Della Rosa.

Celá situace podle něj ve velké míře vznikla právě kvůli jazykové bariéře. Italské zákony a unijní normy jsou navíc podle Della Rosy v rozporu. „Nové italské zákony neumožňují použití květů (Cannabis sativa) ani jejich přepravu na (italském) národním území,“ uvedl advokát.

Podle něj by příliš přísná italská legislativa mohla být v rozporu s unijním principem volného pohybu zboží. Podobný nesoulad podle něj je i v jiných členských zemích a vyřešit by ho mohlo až rozhodnutí Soudního dvora EU. Itálie byla totiž v tomto případě zřejmě jen tranzitní zemí. Vůz, který italská policie zastavila v září, jel z České republiky do Francie, kam byl náklad určený.