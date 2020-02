Itálie má první případ koronaviru na jihu země. Pacientkou je žena z lombardského Bergama

Řím Itálie ohlásila první případ nákazy koronavirem na jihu země, v Palermu potvrdily testy nemoc COVID-19 u ženy z lombardského Bergama, která byla na Sicílii na dovolené se skupinou přátel. Informovala o tom agentura ANSA. První nemocný se objevil také v toskánské Florencii. Celkem je podle nejnovější bilance nakažených 271, sedm lidí zemřelo. Převážná většina nemocných - 206 - je v severoitalské Lombardii.

„Je to žena původem z Bergama, která přijela do Palerma se skupinou přátel ještě předtím, než byla v Lombardii vyhlášena pohotovost,“ řekl sicilský guvernér Nello Musumeci. Turistka je nyní na infekčním oddělení palermské nemocnice Cervello, v karanténě jsou i všichni ostatní členové výpravy a lidé, s nimiž žena přišla v posledních dnech do styku.



„Neprožíváme žádnou katastrofu, ale stav nouze, který dokážeme řešit. Přijímáme přiměřená opatření, abychom epidemii omezili,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci premiér Giuseppe Conte. Podle něj vláda zvažuje, jak přesně budou vypadat podpůrná opatření pro podniky a průmyslová odvětví, která epidemie nejvíce zasáhne.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza se má v úterý odpoledne sejít se svými kolegy ze sousedních zemí a také s ministry z Německa a Chorvatska. Má s nimi probrat plány italské vlády a koordinovat případná další opatření proti šíření koronaviru. Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý uvedla, že kroky přijaté italskými úřady považuje za dostatečné a že podle ní pomohou postup viru zpomalit.

Nejpřísnější opatření kvůli šíření koronaviru dál platí v regionech Lombardie, Benátsko, Piemont, Emilia Romagna, Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže na severu země. Jsou tam uzavřené školy, muzea, divadla a kina, někde nefungují ani restaurace a bary, nesmějí se konat akce s velkým množstvím účastníků včetně sportovních. Podle agentury ANSA zůstanou školy v postižených regionech uzavřené nejméně do 15. března. O víkendu se nekonaly ani zápasy první fotbalové ligy, podle ministra sportu Vincenza Spadafory zřejmě další utkání zrušena nebudou, na stadionech se však bude hrát bez diváků.

Z téměř tří stovek potvrzených nemocných pocházejí více než dvě třetiny z Lombardie, 38 nakažených je v sousedním regionu Benátsko a 18 v regionu Emilia Romagna. Prvního nemocného ohlásilo v úterý Toskánsko, kde nemocnice ve Florencii ošetřuje podnikatele, který se zřejmě koronavirem nakazil během cesty do Asie. Zemřelo šest nemocných, nejmladšímu bylo 62 let. Všechny oběti byly v pokročilém věku a trpěly dalšími závažnými zdravotními problémy, proto podle listu Corriere della Sera nelze s jistotou určit, zda nákaza koronavirem byla příčinou úmrtí nebo jen přispěla k fatálnímu zhoršení zdravotního stavu.

V okolí lombardského města Codogno v provincii Lodi je nařízena karanténa pro obyvatele 11 měst a obcí s více než 50 tisíci obyvateli. Policie v úterý oznámila, že zasaženou oblast bude střežit ještě přísněji a počet kontrolních stanovišť zvýšila z 15 na 35.