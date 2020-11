Itálie má za den na 30 000 nakažených, chystá nová opatření. Řecko také hlásí rekordní bilanci

Řím/Atény V Itálii za poslední den přibylo téměř 30 000 lidí nakažených novým koronavirem, 208 lidí zemřelo. Vláda proto zvažuje další zpřísnění restrikcí, které by měly ještě více omezit pohyb obyvatel.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza deníku Corriere della Sera řekl, že kabinet chce tvrdší omezení prosadit do 48 hodin. V Řecku v neděli bilance nových případů nákazy poprvé od začátku epidemie překročila hranici 2000.

V sobotu úřady hlásily téměř 32 000 infikovaných, což byl rekordní počet za jediný den. V neděli se bilance zhruba o 2000 případů snížila, podle vlády je ale přesto zřejmé, že ke zpomalení epidemie bude potřeba přijmout další opatření. Premiér Giuseppe Conte je má v pondělí představit členům obou komor parlamentu a pak vyhlásit prostřednictvím dekretu, uvedla italská média.

Spekuluje se, že vláda by například mohla nařídit karanténu v nejzasaženějších městech či regionech, mezi něž patří teď například Lombardie, ale i Janov či Neapol. „Máme 48 hodin na to, abychom se pokusili prosadit zpřísnění. V pohybu je stále příliš velké množství lidí,“ řekl ministr Speranza. On pondělí jsou v celé zemi zavřená kina a divadla, restaurace musejí zavírat už v 18:00.



Itálie s 60 miliony obyvatel dosud zaregistrovala přes 700 000 lidí nakažených novým koronavirem, více než 38 800 infikovaných zemřelo. Zatímco v jarní vlně pandemie se virus SARS-CoV-2 šířil zejména na severu země, teď se s ním potýkají i regiony na jihu. Nejkritičtější situaci zažívá Lombardie, kde za uplynulý den přibylo přes 8000 nakažených, téměř 4000 nových případů však bylo i v Kampánii a přes 2000 rovněž v Toskánsku, Laziu, Emilii-Romagne, Benátsku a v Piemontu.

V Řecku za uplynulý den přibylo 2056 případů nákazy, uvedl list Kathimerini. Celkem se tam nakazilo téměř 40 000 lidí a 626 jich s covidem zemřelo.