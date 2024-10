Soud utnul úklid migrantů do Albánie už v zárodku. Italská vláda se vzteká

Podle zdrojů agentury ANSA migranty vyzvedne italská vojenská loď v sobotu.

Na začátku týdne italské úřady přesunuly do Albánie první skupinu 16 migrantů. Při prověrkách na místě se ale zjistilo, že čtyři jsou nezletilí a proto je úřady nechaly přemístit do Itálie. V Albánii tak zůstalo 12 mužů z Egypta a z Bangladéše. I ti však pravděpodobně absolvují řízení o své žádosti o azyl v Itálii, což je situace, které se italská vláda zřízením středisek v Albánii chtěla vyhnout.

Římský soud v pátek nepotvrdil omezení pohybu dotyčných migrantů a nařídil jejich převoz do Itálie. „Obě země, ze kterých pocházejí, a sice Egypt a Bangladéš, nejsou i vzhledem k nedávnému rozhodnutí Soudního dvora EU bezpečné,“ odůvodnil soud své rozhodnutí. Podle něj tak migranti vyslaní do Albánie „mají právo na to, aby byli převezeni do Itálie“.

Italský ministr Piantedosi uvedl, že vláda se odvolá k nejvyššímu soudu. Podle zdrojů agentury ANSA však již v sobotu skupinu 12 migrantů převeze do Itálie vojenská loď. V Itálii zřejmě budou umístěni do zabezpečeného zařízení pro migranty.

Italská justice se odkazuje na říjnové rozhodnutí Soudního dvora EU v kauze, kterou mu předložil k posouzení krajský soud v Brně. V tomto rozhodnutí unijní soud zdůraznil princip, že „kritéria umožňující označit třetí zemi za bezpečnou zemi původu musí být splněna na celém jejím území“. Taková kritéria jsou například absence rozšířeného násilí či mučení. Italský tisk už dříve upozornil, že jen menšina zemí, které italské úřady považují za bezpečné, splňují tato kritéria na celém svém území.

Verdikt římského soudu popudil italské vládní strany, pro které je fungování migračních středisek v Albánii klíčovým prvkem jejich migrační politiky. „Justiční levice pomáhá té parlamentní,“ uvedla na sociálních sítích strana Bratři Itálie premiérky Giorgii Meloniové. „Ať proimigrační soudci kandidují ve volbách, nenecháme se zastrašit,“ uvedla další vládní strana Liga. Naopak podle opozice dnešní rozhodnutí soudu ukazuje, že střediska v Albánii žádné problémy s migrací neřeší a že se jedná jen o vládní propagandu. Opozice také kritizuje stovky milionů eur (miliardy korun), které podle ní kabinet utratil za výstavbu a provoz středisek v Albánii, která mají zmírnit migrační tlak na Itálii.

Protokol mezi Itálií a Albánií počítá s tím, že do balkánské země bude možné umístit jen migranty muže, kterým italské námořnictvo pomůže v mezinárodních vodách. Nesmí přitom mít vážně zdravotní problémy, nesmí pocházet ze zemí, které nejsou bezpečné, a nesmí patřit do takzvaných zranitelných skupin. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, mají migranti administrativní vyřízení své žádosti o azyl absolvovat na italském území.