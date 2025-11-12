Hony na lidi. Itálie vyšetřuje zájezdy pro odstřelovače do válečného Sarajeva

Milánská prokuratura prověřuje, zda během obležení Sarajeva existovaly zájezdy pro zahraniční odstřelovače, kteří v bosenském městě a okolí pořádali „hony na lidi“.
Vyšetřování úřad vede proti neznámým pachatelům a kvůli podezření ze spáchání vražd z malicherných příčin, což je přitěžující okolnost.
Vyšetřování mimo jiné vychází z podání, které vypracoval novinář Ezio Gavazzeni s dvěma advokáty. Gavazzeni tvrdí, že z různých zdrojů získal informace o tom, že cizinci se vydávali do Sarajeva a okolí, aby tam stříleli na lidi. Za některé zavražděné lidí museli platit silám bosenských Srbů odměnu.
Mezi zdroji novináře je i bývalý příslušník bosenských tajných služeb. Ten tvrdí, že o situaci dostaly informaci italské tajné služby, protože existovaly domněnky, že výpravy do Sarajeva odjížděly z Terstu a že mezi účastníky byli Italové.
Na podobné případy už před několika lety upozornil slovinský režisér Miran Zupanič ve svém dokumentárním filmu Sarajevo Safari. Podle stanice Deutsche Welle byl film postaven na výpovědích jednoho bosňáckého a jednoho slovinského zdroje. Zástupci bosenských Srbů tehdy film a jeho tvrzení označili za naprostou lež.
5. dubna 2017