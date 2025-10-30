Italský soud odmítl plán stavby mostu na Sicílii. Nepřípustný vpád, zuří Meloniová

Italský účetní dvůr odmítl potvrdit financování výstavby mostu, který by měl propojit italskou pevninu se Sicílii. To může pro realizaci mostu znamenat zásadní komplikaci. Rozhodnutí orgánu kritizovala premiérka Giorgia Meloniová, která mluví o vpádu soudců do pravomocí vlády a parlamentu.
Vizualizace ukazuje, jak bude vypadat most spojující italskou pevninu se Sicílií. | foto: CTK / AP / Webuild - Eurolink Image Library ČTK

Účetní soud nevydal nutné osvědčení rozhodnutí vládní komise, která udělovala prostředky pro výstavbu mostu. Soudci poukazovali na nedostatky v hodnocení komise, například ohledně nákladů a technické proveditelnosti. Účetní dvůr zveřejní odůvodnění do 30 dnů.

O výstavbu mostu velice stojí vláda premiérky Meloniové, která kritizovala účetní dvůr za obstrukční výtky. Rozhodnutí označila za „netolerovatelný vpád, který nezastaví vládní akci podporovanou parlamentem“. „Budeme pokračovat,“ uvedl také ministr dopravy Matteo Salvini.

Výstavba mostu přes Messinskou úžinu se plánuje už celá desetiletí. Současný projekt v hodnotě 13,5 miliardy eur (asi 337 miliard Kč) si klade za cíl postavit nejdelší visutý most na světě, spojující Sicílii s pevninskou Itálií.

Se středním rozpětím 3300 metrů a šířkou 60 metrů by měl nový most překonat většinu dosavadních rekordů v této oblasti.

