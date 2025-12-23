Má stejný název jako hnutí Meloniové. Itálie v tichosti dělá změny v hymně

Nenápadná změna, kterou italské úřady dosud oficiálně neoznámily, je reakcí na pokyny vydané v posledních týdnech generálním štábem armády v souladu s prezidentským dekretem z května. Ten odkazoval na původní složení hymny.
Italská státní hymna s názvem „Fratelli d’Italia“ (Bratři Itálie) dosud vrcholila slovy „Jsme připraveni zemřít, jsme připraveni zemřít, Itálie volá! Ano!“. Právě závěrečné slovo „Ano“ má z oficiální podoby hymny zmizet.
Změnu potvrdily zdroje z ministerstva obrany a kanceláře prezidenta Sergia Mattarelly.
Autorem textu z roku 1847 je básník Goffredo Mameli. V jeho původním rukopisu se slovo „Si“ (Ano) vůbec nenacházelo. Do hymny se dostalo až skrze původní hudební partituru Michele Novara. Ten hymnu ve stejném roce zhudebnil.
Ačkoli zástupci státu zdůrazňují, že úprava nemá politický podtext a cílem je pouze sjednotit přednes s původním dílem, změna může podle místních médií vzbuzovat určité obavy nebo nepochopení. Stejný název (Fratelli d’Italia) totiž nese i politická strana italské premiéry Giorgie Meloniové.