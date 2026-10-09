NATO se pouští do jaderného cvičení. To nepřispívá k zmírnění napětí, míní Moskva

Každoročního cvičení „Steadfast Noon“ se od 13. do 23. října zúčastní 17 spojeneckých zemí, oznámilo NATO.
Cvičení se odehrává v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí kvůli válce na Ukrajině, bezpečnosti v pobaltském regionu i poté, co spojenci v srpnu provedli cvičení v blízkosti ruské exklávy Kaliningrad.
Server Politico upozornil, že se nyní NATO snaží celou situaci uklidnit.
„Děláme to každý rok. Je to tak jasný vzkaz zemím, jako je Rusko, že není důvod k obavám,“ uvedla k plánovanému cvičení Nassima Barrowsová, ředitelka pro jadernou politiku NATO. „Je to předvídatelné a není důvod k nesprávnému odhadu situace,“ dodala.
„Naším záměrem je skutečně udržet situaci v klidu,“ sdělil vysoký představitel NATO, kterému byla zaručena anonymita, aby mohl mluvit otevřeně.
Uvedl, že ruští představitelé „neustále vyostřují tuto napjatou atmosféru a my se budeme i nadále snažit situaci uklidnit“.
Moskva po předchozích cvičeních zaslala NATO dopis, ve kterém hrozila útokem na spojenecké území. Ruští diplomaté tehdy zdůraznili, že v případě nutnosti obrany Kaliningradské oblasti budou nasazeny všechny „nezbytné síly a prostředky“. Moskva zmínila také použití jaderného arzenálu.
Celá situace se vyostřila i s nárůstem sabotáží a hybridních útoků po celém kontinentu, ze kterých evropské země obviňují Rusko.
Americký plukovník David Bull, velitel jaderných operací NATO, uvedl, že se cvičení těší „podobné“ účasti jako v předchozích letech. Zahrnuje podle něj vše od „simulované pohotovosti až po letecké cvičení za reálných podmínek“ – avšak „bez použití skutečných jaderných zbraní“.
Součástí cvičení budou také letouny s dvojím účelem a pozemní jednotky, které budou cvičení podporovat a procvičovat nakládání, tankování a údržbu letadel, dodal vysoký vojenský představitel NATO.
Ruská ambasáda v Belgii uvedla, že vzala prohlášení NATO na vědomí. „Tato cvičení – vzhledem k tomu, že NATO považuje naši zemi za hlavní bezpečnostní hrozbu – nepřispívají ke zmírnění napětí na kontinentu a jsou součástí jaderné politiky Aliance, k níž je negativní postoj Moskvy dobře známý,“ dodala.