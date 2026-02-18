Odškodné za blokaci lodi s migranty. Itálie zaplatí neziskovce v přepočtu 1,8 milionu

Itálie musí vyplatit neziskové organizaci Sea-Watch 76 tisíc eur (1,8 milionu korun) za protiprávní zabavení plavidla v roce 2019. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Úřady tehdy loď zablokovaly poté, co kapitánka Carola Racketeová i přes zákaz ministerstva vnitra vplula s migranty do přístavu.
Migranti z lodi Sea-Watch 3 mohli po dvou týdnech opustit palubu a vstoupit na italskou půdu v přístavu Katánie. (31. ledna 2019) | foto: Reuters

Italské úřady chybovaly, když po zabavení lodě nereagovaly na výzvu organizace Sea Watch, která žádala, aby rozhodnutí o zabavení lodi bylo odvoláno. Kvůli tomu ve středu soud nařídil vyplatit odškodné za majetkovou újmu a soudní výlohy.

Italské úřady loď zabavily, když s ní na konci června 2019 kapitánka Carola Racketeová vplula do přístavu na ostrově Lampedusa navzdory příkazu, aby tak nečinila. Loď, která měla na palubě 40 migrantů, čekala na povolení 16 dní. Racketeová se rozhodla zákaz ignorovat kvůli kritické situaci na palubě.

Racketeové za toto počínání hrozil proces. Italská justice nakonec její případ odložila, protože se kapitánka nedopustila trestného činu.

Zákaz vpustit loď s migranty do italských přístavů razil tehdejší ministr vnitra Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga. Tento postup podle kritiků porušoval mezinárodní právo. Salvini čelil procesu v případě jiné lodě nevládní organizace Open Arms, která kvůli rozhodnutí tehdejší vlády nemohla řadu dní vplout do přístavu. Soudy pak Salviniho zprostily viny.

