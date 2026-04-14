Trumpovi se postavila už i Meloniová. Útok na papeže ji přivedl do úzkých

Trump papeže obvinil, že se podbízí krajní levici, je hrozný v zahraniční politice a měl by se vzpamatovat. Řekl též, že kdyby nebylo jeho, nebyl by ve Vatikánu. Trumpa zřejmě rozhněvalo pontifikovo odsuzování amerických válečných operací vůči Íránu, které američtí představitelé ospravedlňují s tím, že Bůh je na jejich straně.
„Slova prezidenta Donalda Trumpa vůči papeži jsou nepřijatelná. Papež je hlavou katolické církve a je správné a normální, aby vyzýval k míru a odsuzoval všechny formy války,“ uvedla Meloniová. Premiérka se jako jediná evropská politička zúčastnila prezidentovy inaugurace a s šéfem Bílého domu udržuje velmi dobré vztahy. Podpořila mimo jiné i jeho nárok na Nobelovu cenu míru.
Trumpův útok na papeže se ukázal být příliš i pro ni. Portál Politico si nicméně všímá, že zpočátku byla opatrnější, rozpolcená mezi loajalitou k Trumpovi a skutečností, že katolíci patří mezi její početné voliče. Nakonec vydala vzácné odsouzení prezidenta.
Leo Goretti z Italského institutu pro mezinárodní vztahy podotýká, že pro premiérku je těžké zvládat politické dopady Trumpových kroků. „Strategie Meloniové je snaha najít rovnováhu mezi Trumpem a italskou veřejností, která je stále nespokojenější s blízkostí vlády k Trumpově administrativě,“ podotkl. Útok na papeže, pro většinu Italů nedotknutelný symbol italské kultury a identity, na tyto vztahy jen vrhne větší světlo.
Agentura Reuters poznamenává, že 66 procent Italů se k Trumpovi staví negativně. Itálie pociťuje důsledky jeho ekonomické politiky. Od některých Trumpových protievropských stanovisek, například jeho úsilí získat Grónsko, se distancovala i předsedkyně italské vlády. Podle komentátorů mohl Trump hrát i roli v prohře Meloniové v ústavním referendu o reformě soudnictví.
„Kdo se pokusí pohltit papeže, zemře“
Za hlavu církve se postavila řada italských politiků, kteří využili příležitosti ke kritice premiérky. Předseda Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte se vysmál Meloniové za to, že se odmítla jasně vyjádřit, a to navzdory své vlastní křesťanské identitě. Carlo Calenda, lídr opoziční centristické strany Azione, osočil premiérku z „trapné“ neschopnosti bránit papeže. Podle něj to odhalilo její slabost a podřízenost Trumpovi.
„Je to už staletí, co jsme byli svědky tak zjevného aktu agrese proti římskému papeži,“ řekl bývalý premiér Matteo Renzi, podle něhož je důležité, aby papeže bránili katolíci i nevěřící. „Je to koneckonců ‚stavitel mostů‘, na rozdíl od Trumpa, který je ničitelem vztahů a civilizace.“
„Jediná výhoda je tato: Trumpové přicházejí a odcházejí, papežové zůstávají,“ dodal s jasnou narážkou na italské rčení „chi mangia papa crepa“, což volně přeloženo znamená „kdo se pokusí pohltit papeže, zemře“.
Proti Trumpovi se vyslovil i jeho ideologický souputník, vicepremiér Matteo Salvini, který měl s prezidentem v minulosti blízké vztahy. „Papež Lev je duchovním vůdcem miliard katolíků. Pokud existuje někdo, kdo usiluje o mír, je to papež Lev, útok na něj se mi proto nezdá ani moudrý, ani užitečný,“ uvedl Salvini.
Agentura Reuters podotýká, že Salviniho postoj reflektuje stále výraznější odklon evropské podoby Trumpova konzervativního hnutí MAGA od svého doposud velkého spojence za Atlantikem. I ve své domovské zemi čelí prezident kritice ze stran svých podporovatelů, mimo jiné právě v souvislosti s papežem. Mnohé věřící rozhněval AI obrázkem, na němž se stylizuje do podoby Ježíše Krista.