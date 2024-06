VIDEO: Italští poslanci se porvali kvůli vlajce, napadeného museli vyvést

Zákon o regionální autonomii budí v italské politice vášně. Pokud by se ho podařilo schválit, regiony by si mohly dojednat s centrálním státem převedení pravomocí například v oblasti školství, životního prostředí, sportu či kultury. V kasách regionů by tak zůstalo více peněz.

Kritici tvrdí, že ze zákona by profitovaly především bohatší kraje na severu země, zatímco centrální stát by přišel o významnou část svých příjmů. Opozice poukazuje na to, že zákon prosazuje Liga, jejíž předchůdkyně Liga severu se zrodila s cílem vyvolat odtržení krajů na severu od řeky Pád.

Při projednávání zákona se poslanec Donno z populistického Hnutí pěti hvězd, které má těžiště svého elektorátu na jihu země, snažil rozvinout před vládními lavicemi italskou vlajkou. Dva poslanečtí zřízenci se tomu snažili zabránit a k mužům přiběhli další zákonodárci. Vznikl tak chuchvalec pár desítek poslanců a zřízenců, kteří se přetahovali. Vlajkami byli vybavení i poslanci středolevé Demokratické strany.

Donnovi se mezitím udělalo špatně a ze sálu ho museli vyvést. Později řekl, že ho napadli kopanci a pěstmi vládní poslanci. „Kvůli ranám do hrudní kosti jsem ztratil dech. Omdlel jsem a těžko se mi dýchalo,“ uvedl poslanec.

Další opoziční zákonodárce Nicola Fratoianni tvrdí, že Donno dostal od zástupců vládní většiny rány do hlavy. „Donno byl už na zemi, když do něj poslanci z Ligy a Bratrů Itálie kopali a dali mu rány pěstí,“ řekl poslanec z opoziční Demokratické strany Andrea Orlando.

Vládní poslanci však tvrdí, že incident vyvolal Donno, když se snažil přiblížit k ministrovi Robertovi Calderolimu z Ligy. Podle poslance Federica Molliconeho z vládní strany Bratři Itálie je opoziční kolega simulant. „Praštil sebou o zem a ztropil scénu,“ cituje ho deník Corriere della Sera, podle kterého nelze ze záběrů přesně určit, zda opoziční poslanec dostal ránu do hlavy.

„Určitě jsem se pokusil mu dát ránu pěstí, ale, jak je patrné ze záběrů, netrefil jsem se,“ řekl poslanec z Ligy Igor Lezzi. Odpolední bitka navíc ve středu nebyla jediným vypjatým momentem při zasedání italské Poslanecké sněmovny.

Ostrou výměnu názorů vyvolala připomínka expremiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel před rokem. „Odmítáme jeho blahořečení,“ uvedl poslanec z Hnutí pěti hvězd Riccardo Ricciardi, který připomněl početné problémy s justicí pravicového politika. Poslanci pravicových stran na protest odešli ze sálu.