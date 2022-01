V Itálii se rozjelo hledání nového prezidenta. Volba může způsobit bouři, bude trvat několik dnů

Italští volitelé začali s hlasováním v pondělí v 15 hodin. První kolo tajného hlasování, kdy volitelé musí projít prostorem ohraničený plentou, trvalo několik hodin. Volitelů je přes tisíc, někteří volili z automobilu, protože jsou nakažení koronavirem, uvedla agentura ANSA.

Výsledek prvního kola média očekávala. Podle italského tisku vážná jednání mezi politickými stranami teprve začínají. Tiskové agentury informovaly o telefonátech mezi špičkami nejvýznamnějších politických stran.

O zvolení do nejvyššího úřadu má podle tisku zájem současný premiér Mario Draghi. Vůči jeho kandidatuře je ale část italského politického spektra chladná. Zvolením Draghiho do prezidentského úřadu by vznikl problém, kdo by povedl vládu. Ta se v současnosti opírá o velmi rozsáhlou koalici a strany by tak musely hledat osobnost, která by byla schopna ji udržet pohromadě. Velké množství zákonodárců má podle tisku zájem, aby volební období skončilo v řádném termínu. V příštím období se totiž počet zákonodárců výrazně sníží, což části poslanců a senátorů ztíží opětovné zvolení.

Podle deníku Financial Times by Draghi z prezidentského úřadu mohl dohlížet na naplňování reforem, které začala jeho vláda připravovat. Pokud by ho strany nezvolily prezidentem, tak by to velmi oslabilo i jeho pozici v čele vlády. Deník varuje před politickou krizí, kterou by mohl vyvolat případný silný střet stran. Podle týdeníku The Economist by ale zvolení Draghiho prezidentem bylo „špatné pro Itálii i pro Evropu“. Týdeník míní, že je obtížné najít další osobnost, která by řídila velice heterogenní vládu a dokázala by dokončit reformy. Italští prezidenti navíc nemají přímé exekutivní pravomoce.

Podle politologů strany čekají na návrhy středopravicového bloku, který má ve sboru volitelů nejvíce hlasů. Tento blok nejdříve prohlásil za svého kandidáta bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, který ale o prezidentský úřad přestal o víkendu usilovat. Vůdce Ligy Matteo Salvini řekl, že dalším stranám nabídne několik jmen možných kandidátů. „V této obtížné chvíli by pro Itálii bylo nebezpečné hledat úplně novou vládu, zemi by to zastavilo na mnoho dní,“ řekl Salvini o prezidentských ambicích stávajícího premiéra.

Podle analytiků volba bude trvat několik dní; druhé kolo by mohlo být již v úterý. Prezidenta volitelé zřejmě určí až po třetím kole, kdy hranice pro zvolení klesá ze dvou třetin na polovinu sboru.