Nízká hladina Tibery odkryla most z éry císaře Nera

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  11:27aktualizováno  11:27
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Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery. A díky tomu se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Neronův most, nesoucí jméno po římském císaři vládnoucím v letech 54 až 68 našeho letopočtu, kdysi spojoval centrum Říma s pravým břehem Tibery.

„Nero je nejznámější osobností spojenou s touto oblastí, protože právě v Neronově cirku, kde se dnes nachází Vatikán, byl umučen apoštol Petr,“ říká Antonella Boniniová, archeoložka z římského úřadu pro ochranu kulturního dědictví.

„Odborníci však považují most za starší (než z Neronovy doby) a podle nich jej nechal postavit císařův strýc Caligula,“ dodává s tím, že konstrukce existovala už v roce 39 našeho letopočtu.

Sucho v římské řece Tibeře odhalilo ruiny mostu z éry císaře Nera. (13. srpna 2026)
Sucho v římské řece Tibeře odhalilo ruiny mostu z éry císaře Nera. (12. srpna 2026)
Sucho v římské řece Tibeře odhalilo ruiny mostu z éry císaře Nera. (13. srpna 2026)
Sucho v římské řece Tibeře odhalilo ruiny mostu z éry císaře Nera. (13. srpna 2026)
Sucho v římské řece Tibeře odhalilo ruiny mostu z éry císaře Nera. (13. srpna 2026)
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Průtok Tibery klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, což je asi polovina historického červencového průměru, řekl Giovanni Giganti z centra pro vodní hospodářství římské služby civilní ochrany.

„Čelíme závažné vodní krizi. A je to krize, která je způsobena také tím, že jsme sice tuto zimu měli celkem hojné srážky, ale následná období sucha byla poměrně dlouhá,“ dodal.

Císař Nero (37-68 našeho letopočtu) pocházel z julsko-klaudijské dynastie, jehož vláda bývá spojována s kulturním rozvojem, ale také s tyranií.

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