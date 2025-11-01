Na severu Itálie zabila lavina pět německých horolezců, dva jsou zranění

Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko-Horní Adiže) na severu Itálie v sobotu zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici Sulden (italsky Solda), nad níž se neštěstí stalo. Další dva alpinisté při odpolední lavině utrpěli zranění.

Mluvčí záchranné služby uvedl, že s jistotou nepřežili ani dva původně pohřešovaní. Už předtím média psala o třech obětech, kterými jsou dva muži a jedna žena. Dva alpinisté utrpěli zranění, informace o jejich závažnosti zatím nejsou k dispozici.

Skupinu alpinistů podle italské horské záchranné služby strhla lavina při výstupu v Ortlerských Alpách. Neštěstí se stalo pod vrcholem hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmořské výšce kolem 3 200 metrů. Alpinisté zasažení lavinou se pokoušeli zdolat severní stěnu vrcholu.

Do záchranné operace se zapojili dobrovolníci, horská služba a také dva vrtulníky pohotovostní zdravotnické služby.

